桃園台啤永豐雲豹今（9）日在中壢國民運動中心迎來 2026 年首場主場賽事，最終以110：87大勝新北國王，喜迎二連勝。然而賽後雙方對場館的評價卻出現兩極化反應，針對國王總教練洪志善痛批場館動線與設施「非職業水準」，雲豹眾將則給出截然不同的回饋，直言雖然場館規模較小，但與球迷零距離的震撼感，反而轉化為場上的強大能量。面對國王隊對於場館「壓迫感」的質疑，雲豹教頭與本土核心球員皆表示非常享受。雲豹總教練賽後表示：「我們非常享受今天的比賽，新主場雖然比較小，但我們與球迷的距離更近，能直接感受到大家給予的能量。」傷癒回歸首週便隨隊拿下二連勝的林信寬，對於新主場更是讚不絕口。他指出，中壢國民運動中心與原先的桃園巨蛋體感完全不同，「在這邊球迷的聲音很快就會傳到耳邊，這種感覺非常不一樣，我個人非常喜歡這裡打球的氛圍，相對會讓我更興奮。」針對國王隊教頭洪志善抱怨「休息室與球場跨樓層」以及「廁所動線不佳」等問題，雲豹主控高錦瑋則顯得相當淡定。高錦瑋笑說：「我自己是覺得還好，我就只是上個廁所就回休息室，沒有特別不便的感受。」林信寬也笑說：「我其實根本沒上廁所。」對於中場休息時間因移動而不足的質疑，高錦瑋認為：「印象中，我們主隊的休息室甚至比客隊還要遠，但我們其實沒有特別的感覺。」國王教頭洪志善提到場館規模可能影響球員適應，今日拿下17分的高錦瑋則分享了應對之道。他坦言場館確實較小，但在賽前適應時會特別去調整投籃手感，「今天比賽就有抓到感覺，我是滿喜歡這個球場的。」顯然大部分雲豹球員已經將「小場館」轉化為「大主場優勢」。