▲安潔莉娜裘莉（左）曾經和布萊德彼特（右）愛得瘋狂，現在卻勢同水火，也被傳怪罪他害自己元氣大傷、健康受影響。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉（右）和布萊德彼特所生的兒子納克斯（左）越長越大，不僅陪她一起出席活動，也在家照顧她的健康。（圖／美聯社／達志影像）

曾經是好萊塢最當紅電影女王的安潔莉娜裘莉，自從與布萊德彼特打離婚官司拖了8年才有結果、大傷元氣，兩人還為了之前共有的法國酒莊股權販售大打官司，小布控訴她破壞之前協議、在未告知他的情況下私自賣給俄羅斯的寡頭富商，裘莉則氣他對這件交易緊咬不放，健康受到影響，被歐美八卦刊物稱「病得比大家想像嚴重」，孩子們很憂慮，安排好一定有人在媽媽身旁陪伴、照料。布裘之間的發展比任何浪漫影片的情節都戲劇化，裘莉從跟小布合演《史密斯任務》假戲真做，不管他當時還沒與珍妮佛安妮絲頓離婚，就決定要交往，不惜被視為「小三」，後來跟他生了3個小孩，加上自己收養的3個孩子，組成一個大家庭，經由孩子要求才在交往多年後結婚，卻在兩年後婚變，還大打離婚戰鬧到勢同水火，小孩子都放棄父姓、選擇靠向媽媽。裘莉健康亮紅燈，他們當然不能不管。根據歐美報導，布裘親生大女兒希蘿與養女莎哈拉、養子麥鐸斯都已搬離家中，卻不表示他們不關心媽媽，他們和仍與裘莉一起住的布裘親生龍鳳胎納克斯、薇薇安和另一位養子派克斯，合力商討如何照料她，彼此排好班次，一定會有人在她身邊，絕不會讓她落單。裘莉當然把自己的健康狀況歸咎於前夫布萊德彼特，氣他就是對於法國酒莊股權賣給俄羅斯富商這件事，始終不願意放棄提告，讓她的人生一直沒辦法進入新的篇章，她也對孩子們表示自己可以照顧自己，認為他們有點太憂慮，可是心裡是很感動的。對外裘莉始終堅稱布萊德彼特曾在私人飛機上喝醉酒、對她及兩人其中一個孩子動粗，所以一定要離婚之外，也不和他取得共同監護權，不惜一切也要把所有小孩都牢牢拉在身邊，不讓他們跟爸爸有機會繼續維持感情，也成功讓孩子們陸續拋掉父姓、公開和小布決裂，昔日的大家庭演變成澈底分裂成兩邊，還好她的小孩還是對她相當忠誠，沒有人投奔小布陣營，也能夠輪流照料好她的生活。