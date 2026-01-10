隨著AI生成短片與Shorts內容暴增，YouTube近期迎來重大更新，新增Shorts篩選功能，讓用戶能一鍵過濾掉3分鐘以下的短影音，直接鎖定長影片，同時調整排序邏輯並移除部分低使用率功能，讓搜尋體驗更精準，YouTube官方宣布於2026年1月陸續推送該功能給用戶。
YouTube近期宣布將針對「搜尋篩選器」進行一系列優化更新，目的在提升用戶的搜尋體驗，讓尋找內容變得更直覺、有效率。此次改版主要包含新增Shorts專屬分類、調整排序邏輯命名，並移除了兩項未達預期的舊功能。
變動一：新增「Shorts」專屬篩選
為了回應使用者，YouTube在類型選單中正式新增了Shorts過濾選項。這項功能讓觀眾擁有更高的控制權，能夠自行決定在搜尋結果中是要看到Shorts短影音，還是傳統的隨選長影片，確保用戶無論想看哪種格式，都能精準找到想看的內容。
變動二：排序功能改名
在排序選單方面也有新調整，原有的排序方式選單已更名為優先順序，用意在最大化該選單的實用性。此外，過去大家熟悉的觀看次數選項，現在更名為熱門程度。官方解釋，這個新功能可讓用戶更輕鬆找到與搜尋關鍵字相關的熱門影片；系統判定熱門程度的標準不僅僅是看次數，還會綜合評估觀看時間等其他相關訊息，來決定影片在特定搜尋中的熱門程度。
變動三：簡化選單移除「過去1小時」與「評分」
為了簡化介面並改善整體體驗，YouTube移除了部分運作不如預期且引發用戶抱怨的選項，包括「上傳日期：過去1小時」與「依評分排序」。官方表示，雖然移除了「過去1小時」的選項，用戶仍可透過其他的「上傳日期」篩選器找到最新內容；而想要尋找高評價、高觀看數影片的用戶，則可利用更新後的「熱門程度」功能來探索。
資料來源：YouTube
