中央氣象署今（10）日清晨6時發布低溫特報表示，各地受到輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今日上午桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣有6度以下氣溫發生的機率，今晨最低溫出現在新竹關西3.9度，提醒民眾多加保暖。此外，東北風偏強，10日下午起至11日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等14縣市發布強風特報，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️低溫特報
📍影響時間：10日晨至10日上午
🟠橙色燈號（非常寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。
⚠️強風特報
📍影響時間：10日下午至11日晚上
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：10日晨至10日上午
🟠橙色燈號（非常寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。
⚠️強風特報
📍影響時間：10日下午至11日晚上
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署