我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梵帝仕訓練學院的成立，旨在打破傳統健身房單純操作器材與舊式武館嚴肅封閉的藩籬。。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

▲為迎接這座運動新地標的誕生，梵帝仕訓練學院將於開幕當日舉辦熱鬧的互動體驗活動，開放民眾入館參觀並親身參與體驗課程。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

台中南區生活圈在雙鐵共構與新興重劃區的帶動下快速發展，人口紅利持續攀升，在地居民對於高端運動場域的需求也隨之倍增。看準這股健康商機與區域市場缺口，結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練的梵帝仕訓練學院的成立，旨在打破傳統健身房單純操作器材與舊式武館嚴肅封閉的藩籬。梵帝仕執行長劉英達觀察到，全球健身趨勢已從單一的體態雕塑，轉向追求身體功能性與實戰應用，因此學院特別引進「混合式訓練（Hybrid Training）」概念，將拳擊、泰拳、踢拳等站立打擊技術，以及柔道、角力、柔術等摔技與地面技術，完美融合於功能性體能訓練之中。館內空間規劃採光明亮且動線開闊，配置了專業格鬥擂台與大面積的人工草皮自由訓練區，讓學員能在一站式的舒適環境中，同時提升心肺耐力、爆發力與防身技能，徹底翻轉大眾對格鬥場館汗水味重、陰暗的刻板印象。為了落實「學院」的教育本質，梵帝仕強調系統化教學的重要性。執行長劉英達表示，學院不只是提供場地，更重視傳遞正確的運動觀念與自我保護意識。教學團隊由具備豐富實戰經驗的教練組成，課程設計涵蓋從零基礎入門到進階選手培訓，甚至規劃了適合兒童與女性的專屬課程，期望打造一個全齡友善的運動環境。為迎接這座運動新地標的誕生，梵帝仕訓練學院將於開幕當日舉辦熱鬧的互動體驗活動，開放民眾入館參觀並親身參與體驗課程，透過輕鬆有趣的方式降低格鬥運動的門檻。活動現場亦將推出多項開幕限定優惠，邀請台中市民於 1 月 11 日上午親臨台中市南區復興北路 517-1 號，共同見證這場結合力與美的運動盛會，讓運動正式融入日常生活。開幕時間：2026 年 1 月 11 日（星期日）11:11地點：台中市南區復興北路 517-1 號活動內容：互動體驗、開幕限定優惠、免費體驗