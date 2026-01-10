35歲的台灣男神許光漢今（10）日晚間受邀擔任南韓金唱片頒獎典禮嘉賓，同台的頒獎人還有天后蔡依林，以及韓星邊佑錫、宋仲基、安孝燮等。當了1年的替代役，去年8月6日才正式退伍的許光漢，昨晚也突然在IG發文，分享當初入伍前的剃髮照片；只見好兄弟章廣辰也在現場，許光漢剃成平頭還是超帥，讓粉絲讚翻。

許光漢曬1年多前入伍照　剃平頭菜味十足

許光漢昨晚在IG發文，分享去年的生活碎片照，祝大家新年快樂。只見許光漢共上傳了20張照片，其中倒數2張，是他2024年8月入伍前舉行的剃髮儀式現場照。只見許光漢當時披上剪髮斗篷，眾人圍著他拍照，他表情略顯害羞，但頭髮被剃掉後，其實仍無損許光漢的顏值，看起來還是超級帥。

許光漢入伍當了1年替代役，主要在南投中興新村的內政部役政署替代役公益大使團服務，在當兵期間參與了不少公益活動，去養老院、教養院等社福機構巡迴表演，意外展現自己的好歌喉及超高親和力，讓他當兵期間曝光度也不低。

▲許光漢曬1年多前入伍照　剃平頭菜味十足（圖／許光漢IG@kuanghanhsu）
▲許光漢（中）當時要剃髮前，許多親友圍著他拍照，好兄弟章廣辰（右1）也在現場。（圖／許光漢IG@kuanghanhsu）
許光漢擔綱金唱片嘉賓　笑喊：隨遇而安

對於今晚將擔任金唱片頒獎典禮一事，許光漢日前出席代言活動時則笑說自己抱著「隨遇而安」的態度，還不知道會和誰合作頒獎，但能收到邀請他很開心。其實許光漢早在靠著台劇《想見你》爆紅後，就開始慢慢進軍韓國演藝圈，不僅拍攝雜誌，2024年他更首度演出韓國劇集《無路可走：輪盤賭》，成為在韓國知名度頗高的台灣男星。

▲《無路可走：輪盤賭》中，許光漢劇中飾演受僱殺手「Mr. Smile」。（圖／Disney+）
▲許光漢2024年參演韓國影集《無路可走：輪盤賭》，飾演冷血殺手Mr. Smile。（圖／Disney+提供）
照片來源：許光漢IG


