氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，強輻射冷卻影響下，今晨新竹關西最低探至4度，平地最低溫跌破5度。今日白天氣溫短暫回升後，傍晚起又有另一波冷空氣南下，早晚都將出現低溫，下周天氣大致晴朗穩定，但日夜溫差明顯。此外，下周菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，有機率生成1月颱風，是否影響台灣仍有待後續觀察。
今晨極低溫「新竹關西鎮4度」！新一波冷空氣報到 明晚再降溫
吳德榮指出，昨日上午冷空氣減弱，高溫稍微回升，各地最高氣溫約落在19至23度之間。今晨多數地區天氣晴朗，本島部分地區因「靜風」狀態，具備強輻射冷卻條件，導致清晨氣溫急降，帶來極低溫。
截至清晨5時31分，本島縣市平地最低氣溫依序出現在新竹關西鎮4.0度、苗栗造橋鄉5.3度、桃園大溪區5.9度、新北石碇區6.4度，台北北投區與基隆七堵區同為7.0度，平地最低溫持續下探至5度以下。今晨各地平地低溫大致落在6至10度之間，白天氣溫預估北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。
今日清晨各地天氣普遍穩定，未見明顯降水回波，無降雨情形。依最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天氣溫將略為回升，但傍晚起至下周一（12日）清晨，另一股冷空氣再度南下，西半部天氣晴朗，迎風面雲量略增，東半部則轉為偶有局部短暫雨的機率。
值得注意的是，今晚至明晨輻射冷卻效應減弱，氣溫反而小幅回升但仍偏低；明日白天氣溫略降，明晚與下周一清晨輻射冷卻再度增強，低溫情況將再現。
下周回溫！熱帶擾動發展中 可能出現1月颱風
下周一白天起至下周五（16日），各地天氣大致晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫可望逐步回升。不過因輻射冷卻效應仍偏強，連續多日清晨與夜間氣溫偏低，日夜溫差擴大，幾乎整周溫度起伏劇烈，家中有年長者或心血管疾病患者，需特別留意保暖與健康狀況。
此外，各國數值模式也顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並有增強為颱風的機率。氣候資料指出，西北太平洋出現「1月颱」次數不多，但並非罕見，且歷史上尚未有1月颱直接侵台的案例。是否會對台灣造成間接影響，仍言之過早，後續需持續觀察模式變化。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
