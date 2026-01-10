氣象專家林得恩今（10）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，新一波冷氣團接力影響，今日午後至下周一清晨氣溫再度下滑，中南部受輻射冷卻影響，夜間與清晨反而比北部更冷，局部空曠地區不排除跌破10度，周日晚間至下周一清晨為低溫關鍵時段，高山有再度降雪機率。中央氣象署則提醒，下周起冷氣團逐漸減弱，白天回暖但早晚仍冷，西半部日夜溫差明顯，山區偶有短暫降雨。
強冷空氣接力！「中南部探11度」比北部更冷 高山有望降雪
林得恩指出，強冷空氣接力報到，從今日下半天起至下周一（12日）清晨，受新一股大陸冷氣團南下影響，各地氣溫再度走低，且中南部將比北部更冷。
林得恩說明，周日（11日）至下周一夜間與清晨，北部及宜花地區低溫約落在13至14度；反觀中南部因輻射冷卻效應明顯，最低氣溫可能下探至11至13度，最低溫反而會比北台灣更低，沿海、空曠地區與近山地帶則有跌破10度的可能。
此外，下周一晚間至周二（13日），中部以北山區將受到中高層水氣移入影響，轉為局部短暫降雨。由於水氣條件充足，海拔3000公尺以上高山都有再度降雪的機會。
新冷氣團南下！氣象署：北部還是冷 下周中部以北有雨
中央氣象署則指出，目前冷空氣雖有短暫減弱，但清晨西半部在輻射冷卻作用下，低溫仍普遍跌破10度，部分空曠地區下探至7度，白天氣溫明顯回升，可達20度左右。
今日晚間至下周一清晨，另一波大陸冷氣團南下，雲量增加，各地山區有零星短暫雨，整體降溫範圍不大，但北部與宜蘭仍偏冷，中部以北低溫約10至13度。下周一、下周二隨著冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭白天氣溫回升，感受轉為溫暖舒適，但輻射冷卻影響下，早晚仍偏冷，加上中層水氣偏多，中部以北山區有零星短暫降雨機會。
資料來源：臉書粉專「林老師氣象站」、中央氣象署
