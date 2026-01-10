我是廣告 請繼續往下閱讀

曼菲斯灰熊控球後衛莫蘭特（Ja Morant）無疑是NBA場上最令人血脈賁張的運動員之一。在他7年的職業生涯中，莫蘭特已經缺席了高達190場比賽。除了新秀賽季外，他僅有一次單季出賽超過63場。在他參與的4次季後賽之旅中，有3次因傷缺陣，且其中3次止步於首輪。但即便如此，當《ESPN》週五報導指出灰熊隊終於願意聽取關於莫蘭特的報價時，整個聯盟的鯊魚們依然聞血而來。灰熊隊面臨的是一個巨大的難題。一方面，莫蘭特是建隊基石，是聯盟中極少數能成為「門面」的球星。數據顯示，只要有他與傑克森（Jaren Jackson Jr.）並肩作戰，灰熊隊的勝率高達60%。但另一方面，你該如何信任他對球隊的承諾？他在2023-24賽季因在Instagram直播中亮槍而兩度遭到禁賽。本季稍早，他又因「對球隊有害的行為」被處以一場禁賽，起因據傳是他公開及私下挑戰教練團的權威。衝突點發生在去年10月31日以112：117輸給洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的比賽後，灰熊隊新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）質疑了莫蘭特的「領導力與努力程度」。據報導，莫蘭特以「被視為不當且輕蔑的語氣」回應。這位兩屆全明星球員隨後告訴記者：「根據教練團的說法，老實說大概就是別讓我上場吧。基本上就是這個訊息。沒關係，這很酷。」既然場外風波不斷且耐戰度存疑，為何其他球隊仍對他感興趣？這必須歸功於他極具吸引力的合約狀況。莫蘭特下個賽季的薪資為4200萬美元，2027-28賽季則為4500萬美元。這大約僅佔薪資上限的25%，對於一名全明星等級的球員來說，這是一個相當實惠的數字。根據知名媒體人史坦（Marc Stein）指出，自去年6月以來，灰熊隊是否會在他本季結束後提供巨額續約合約一直不明朗，這正是其他球隊開始關注的原因。一位聯盟消息人士近日透露：「許多球隊都會感興趣。」休士頓火箭與明尼蘇達灰狼都迫切需要一名頂級控球後衛。鳳凰城太陽是否會想讓莫蘭特與布克（Devin Booker）聯手，打造聯盟最恐怖的後場組合？又或者，布魯克林籃網會將他視為新一代超級球隊策略的首塊拼圖？無數球隊都處於類似的情境，他們需要那種能改變戰局的頂級天賦。即便灰熊隊最終認定莫蘭特或許不再適合曼菲斯，但他依然具備全NBA等級的身手。對於那些渴望突破的球隊來說，這場賭注或許值得一試，即便伴隨而來的是隨時可能引爆的休息室炸彈。