美國總統川普（Donald Trump），當地時間9日在白宮談到近日沸沸揚揚的格陵蘭問題，揚言美國一定會採取行動、擁有格陵蘭，「不管他們願不願意」，理由是如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領該島，美國不會坐視此事發生。綜合《BBC》等外媒報導，儘管丹麥和格陵蘭方面都已多次表示，該島是非賣品，但川普週五在回答傳媒提問時，強調：「國家必須擁有、捍衛的是所有權，而不是租約。我們必須捍衛格陵蘭島。」川普並補充道，自己很喜歡丹麥，如果能用比較簡單、友善的方式達成目的最好，但若行不通，不排除「來硬的」。川普還說，雖然美國軍方已經在格陵蘭島設有基地，如果需要，也有能力擴大駐軍規模，但租賃協議「不夠好」，不管是9年還是100年，所有權都是必須的：「我愛中國人民，我愛俄羅斯人民，但我不想讓他們成為格陵蘭島的鄰居，這絕對不可能。順便說一句，北約也必須明白這一點。」原文連結：