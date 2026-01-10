「拿坡里披薩・炸雞」宣布正式開賣「經典原味蛋塔」，主打千層酥脆塔皮與奶香內餡；等於是在挑戰另一品牌肯德基的蛋撻在台灣人心中的地位，肯德基被台灣網友們戲稱「被炸雞耽誤的蛋撻店」，足見其美味程度。《NOWNEWS今日新聞》一次開箱拿坡里與肯德基兩品牌的蛋塔，包含原始售價、外觀尺寸、真實口感與優惠活動等資訊一次看。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」售價比一比：肯德基勝
拿坡里的經典原味蛋塔無單售，目前原始售價一盒6入原價270元，等於平均每顆45；肯德基的蛋撻單顆售價47元，一盒6顆247元，平均下來單顆42.17元，等於肯德基較為便宜。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」外型尺寸比一比：拿坡里勝
拿坡里的經典原味蛋塔因為塔皮較厚，看起來似乎比肯德基的蛋撻來得大一些。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」真實口感與風味比一比：肯德基勝
拿坡里的經典原味蛋塔，標榜千層酥脆塔皮包覆奶香滑順的內餡；而肯德基的蛋撻則是強調有163層酥脆塔皮與同樣是香濃奶蛋內餡，且據傳其葡式蛋撻製作配方就是源自澳門，是英國人安德魯‧斯托（Andrew Stow）在澳門改良葡式蛋撻後，其前妻瑪嘉烈將配方賣給了肯德基。
《NOWNEWS》記者實測品嚐，拿坡里披薩炸雞的經典原味蛋塔的塔皮比較像是可頌麵包外殼或是酥皮濃湯之酥皮，口感酥鬆，內含大量奶油，而內餡口感滑嫩，滋味奶香大過於淡香；肯德基的蛋撻之塔皮則是薄酥帶脆，內餡同樣滑嫩，風味則是奶香與蛋香都相當明顯。至於甜度，兩者差不多。
現場5個人實測，都是喜愛肯德基大過於拿坡里，主要原因在於肯德基塔皮是已習慣的口感，且內餡的蛋香很足。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」優惠活動比一比：
📍「拿坡里」蛋塔優惠活動：
一上市即推出壽星生日優惠回饋，凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
並有最新「聚餐開吃」優惠，即日起至2月4日，至拿坡里139間全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對；好禮4選1可選。
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
📍「肯德基」蛋撻優惠活動：
肯德基即日起至2月2日，開吃4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元。
資訊來源：拿坡里、肯德基
我是廣告 請繼續往下閱讀
拿坡里的經典原味蛋塔無單售，目前原始售價一盒6入原價270元，等於平均每顆45；肯德基的蛋撻單顆售價47元，一盒6顆247元，平均下來單顆42.17元，等於肯德基較為便宜。
拿坡里的經典原味蛋塔因為塔皮較厚，看起來似乎比肯德基的蛋撻來得大一些。
拿坡里的經典原味蛋塔，標榜千層酥脆塔皮包覆奶香滑順的內餡；而肯德基的蛋撻則是強調有163層酥脆塔皮與同樣是香濃奶蛋內餡，且據傳其葡式蛋撻製作配方就是源自澳門，是英國人安德魯‧斯托（Andrew Stow）在澳門改良葡式蛋撻後，其前妻瑪嘉烈將配方賣給了肯德基。
《NOWNEWS》記者實測品嚐，拿坡里披薩炸雞的經典原味蛋塔的塔皮比較像是可頌麵包外殼或是酥皮濃湯之酥皮，口感酥鬆，內含大量奶油，而內餡口感滑嫩，滋味奶香大過於淡香；肯德基的蛋撻之塔皮則是薄酥帶脆，內餡同樣滑嫩，風味則是奶香與蛋香都相當明顯。至於甜度，兩者差不多。
現場5個人實測，都是喜愛肯德基大過於拿坡里，主要原因在於肯德基塔皮是已習慣的口感，且內餡的蛋香很足。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」優惠活動比一比：
📍「拿坡里」蛋塔優惠活動：
一上市即推出壽星生日優惠回饋，凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
並有最新「聚餐開吃」優惠，即日起至2月4日，至拿坡里139間全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對；好禮4選1可選。
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
📍「肯德基」蛋撻優惠活動：
肯德基即日起至2月2日，開吃4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元。
資訊來源：拿坡里、肯德基