來自日本鳥取縣、以「生甜甜圈」掀起熱潮的超人氣甜點品牌「Truffle Donut」首次到海外開設分店，全台旗艦店選址於高雄，日前試營運時，3天都引爆排隊人潮，今（10）日正式開幕。業者表示，今天將準備1500顆，等於是之前的3倍數量，民眾到現場記得領取號碼牌，再於差不多時間時回現場排隊即可。
Truffle Donut自2024年於日本鳥取成立，打造外酥內柔、入口即化的標誌口感之生甜甜圈，在當地是排隊名店。Truffle Donut表示，招牌生甜甜圈核心正是「南瓜牛奶麵糰 × 長時間發酵」的雙重關鍵。Truffle Donut標榜嚴格控溫與熟度，才能做出如雲朵般輕盈、細緻的空氣感知口感。並獨家在麵糰配方加入南瓜與牛奶，能帶出自然的輕盈甜味與更豐富的層次；再透過長時間發酵工法，讓麵體維持柔軟、濕潤且富有彈性。
Truffle Donut必嚐：「招牌松露」與季節限定「整顆鮮草莓」
Truffle Donut 台灣首店將同步引進多款日本經典與人氣口味，品牌代表作「招牌松露原味」，以淡雅松露香氣勾勒成熟層次，結合輕盈柔軟的麵體，呈現甜中帶鹹、耐人回味的風味輪廓；季節限定「整顆鮮草莓」則嚴選整顆新鮮草莓，直接封存於甜甜圈之中，自然酸甜與細緻口感達到恰到好處的平衡，清新不膩；另還有「小山園濃抹茶」、「濃郁開心果」等口味。
Truffle Donut高雄店今（10）日為正式開幕日，業者表示今天之後將提供1500顆的數量，等於是試營運期的3倍，現場也將於每日10:00發放號碼牌，要購買的民眾依照號碼牌相近的時間回來排隊即可，不用再像以往要排隊等候好幾個小時。
▪️店家資訊
Truffle Donut
門市地址：高雄市苓雅區林南街 12 號（近文化中心商圈）
開幕日期：2026 年 1 月 10 日（六）
官方平台：官方網站（中文台灣版）、Instagram
「Krispy Kreme 」開賣肉桂系列 有乳酪肉桂圈、肉桂蘋果派
另一個全球甜甜圈品牌「Krispy Kreme」，則首次推出「乳酪肉桂圈」，是經典肉桂糖霜甜甜圈再升級的冬日限定版！鬆軟甜甜圈裹上細緻肉桂砂糖，以滑順乳酪醬繪出療癒漩渦，微辣肉桂香伴隨醇甜奶香。另還有「肉桂蘋果派」，將美式經典甜點蘋果派化作鬆軟甜甜圈，內餡蘋果醬的清新酸甜融合肉桂糖霜的濃郁馨香，表層以焦糖杏仁脆餅粒與肉桂焦糖醬層層堆疊出豐富口感。「Cinnamazing! A Bite of Warmth｜濃濃肉桂咬一口」系列將於即日起販售至2026年1月28日。
資訊來源：Truffle Donut、Krispy Kreme
「Krispy Kreme 」開賣肉桂系列 有乳酪肉桂圈、肉桂蘋果派
另一個全球甜甜圈品牌「Krispy Kreme」，則首次推出「乳酪肉桂圈」，是經典肉桂糖霜甜甜圈再升級的冬日限定版！鬆軟甜甜圈裹上細緻肉桂砂糖，以滑順乳酪醬繪出療癒漩渦，微辣肉桂香伴隨醇甜奶香。另還有「肉桂蘋果派」，將美式經典甜點蘋果派化作鬆軟甜甜圈，內餡蘋果醬的清新酸甜融合肉桂糖霜的濃郁馨香，表層以焦糖杏仁脆餅粒與肉桂焦糖醬層層堆疊出豐富口感。「Cinnamazing! A Bite of Warmth｜濃濃肉桂咬一口」系列將於即日起販售至2026年1月28日。