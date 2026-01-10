NETFLIX《黑白大廚2》正在熱播中，而在準決賽中，廚師們被紅蘿蔔支配的噩夢，NETFLIX表示，這場台版「紅蘿蔔地獄」活動今（10）日還移師到台北101水舞廣場舉辦，民眾將可參加料理初選，還看到現場矇眼決選與料理試吃。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間流程表、免費料理領取方法、交通資訊等一次看。
NETFLIX公告，今日在台北101水舞廣場舉辦「台版紅蘿蔔地獄活動」，13道紅蘿蔔料理，民眾透過報名（目前已截止），成功將成為民間評審，進行料理初選。Netflix特別邀請綜藝金鐘得主陳漢典擔任主持人，在料理對決方面，則力邀高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」親臨現場。兩位嘉賓將重現第2季中經典的「神秘食材料理」環節，與現場13家台灣人氣攤販正面對決。
另外，台北101水舞廣場還將出現「黑白大廚限定攤位」，由廚佛瑞德神還原比賽中出現的「小炸紅蘿蔔」，限量100份從下午1點開始發放，想品嚐可要早早去排。另外，還有矇眼盲吃拍照體驗區，有專人為你服務，體驗只透過味蕾感受食物滋味的刺激。
🟡《黑白大廚2》「台版紅蘿蔔地獄活動」流程：
11:00：百位評審限定場報名成功的民間評審，進行料理初選
11:30： 全面開放進場，領取兌換券
12:00 - 12:50：台版紅蘿蔔料理對決廚佛瑞德 × 阿辰師，矇眼決選最終冠軍13:00：開放憑券免費嘗鮮，數量有限，換完為止
🟡《黑白大廚2》「台版紅蘿蔔地獄活動」免費試吃活動：
一、參加者每次排隊可領取「餐飲兌換券」乙張，排隊隊伍開放到兌換券發完為止，請妥善保管兌換券，恕不接受代領或遺失補發。
二、 每張「餐飲兌換券」可免費領取小份量紅蘿蔔料理X3，領取攤位不限且可重複領取同一攤位，料理數量有限，領完為止。
三、免費料理領取方式為：
1. 到攤位出示「餐飲兌換券」即可抽號碼牌，依照想吃份數抽取相對應的號碼牌數量，每人最多抽3張。
2. 根據攤位顯示可領取號碼，出示號碼牌排隊領取餐點。
3. 過號者請到攤位前出示號碼牌，耐心等候攤位補提供餐點。活動結束時間前若未領取餐點，視同自動放棄領取資格，恕不補發。
4. 免費領取料理須注意：攤位會蓋兌換章，確保參加者符合兌換資格。請妥善保管號碼牌，遺失恕不補發。
🟡《黑白大廚2》交通資訊：
搭捷運：至「台北101/世貿站」，步行5分鐘
搭公車：至「台北101站」，步行5分鐘
資訊來源：NETFLIX
