基隆市七堵區百五街10日傳出火警，有民眾發現5層樓公寓的3樓有濃煙及火光冒出，緊急通報消防局，消防局趕到撲滅現場火勢，救出已陷入昏迷的趙姓父女，經送往醫院急救後，均因吸入性嗆傷嚴重，轉加護病房治療中，尚未脫離險境。基隆市消防局今天凌晨0時59分接獲通報，七堵區百五街五層樓公寓發生火警，立即調派第一大隊、百福、七堵、暖暖、仁愛分隊共13車、25名消防隊員馳援，消防隊員1點5分趕抵火場，發現公寓3樓民宅廚房不斷冒出濃煙，燃燒的面積約20平方公尺左右，花了23分鐘撲滅火勢後，發現屋內一對趙姓父女倒在臥房門口，已陷入昏迷；消防隊員先救出趙女，再救出趙姓屋主。消防隊員表示，52歲趙姓屋主獲救時，雖陷入昏迷，經送醫急救後已恢復意識，趙的26歲女兒則因吸入性嗆傷送醫，急救後對痛有感覺，趙父已經恢復了意識，趙女則是有吸入性嗆傷，仍在治療中。基隆市消防局呼籲，民眾居家烹煮時務必注意安全，廚房用火應保持警覺，避免因疏忽釀災；若遇火警，應立即撥打119並迅速疏散人員，確保生命安全。