職籃TPBL新竹攻城獅球星高國豪日前和大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳大街上互毆，事後互告傷害鬧上法庭，高國豪也一度遭聯盟懲處停賽。宜蘭地方法院審理終結，傷害部分達成和解，公訴不受理；不過大哥高聖文因為嗆「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」犯恐嚇危害安全罪，宜蘭地院判處拘役30日，緩刑2年。事件爆發源於高國豪私約二嫂風波，兄弟因此埋下心結，沒想到年底三兄弟在宜蘭蘇澳一間餐廳爭吵，甚至變成肢體衝突，3人從店裡打到店外，旁人完全攔不住，而大哥高聖文則壓制高國豪嗆聲「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，直到親戚將他架開，衝突才結束。互毆造成高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷害；高國強則有前胸鈍挫傷、頸部擦傷等。大哥高聖文並未受傷，但被高國豪提告傷害及恐嚇。宜蘭地檢署偵結後依傷害罪起訴3人，其中高聖文因恐嚇高國豪，被追加起訴恐嚇危安罪。三兄弟傷害部分已經和解，公訴不受理；至於高聖文嗆高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」部分，宜蘭地院依犯恐嚇危害安全罪，判高聖文拘役30日，可易科罰金，緩刑2年，接受法治教育課程3場次。高國豪在上個月5日深夜發出聲明，為去年12月3日的肢體衝突事件，向哥哥、嫂嫂、侄女致歉，並針對嫂嫂網路霸凌事件道歉，承諾之後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控，最後為私事占用社會新聞版面致上歉意。