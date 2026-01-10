我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，原本起因於民眾對經濟惡化、通膨嚴重、生活艱辛的不滿，演變至今已發展成推翻神權統治一股力量。近幾日一組伊朗女性疑似用煙蒂焚燒最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）畫像的照片，在社群平台瘋傳，有外媒分析稱，若屬實，意味著示威者既拒絕國家權威，也拒絕再被嚴格的社會控制。根據英國《地鐵報》報導，伊朗女性怒燒哈米尼畫像時，既沒有戴頭巾，還刻意以香煙點燃，象徵大膽的反抗行為，相關照片在各社群平台上被廣泛分享，按照伊朗法律，焚燒最高領袖照片屬於嚴重違法，而女性抽煙在伊朗長期都受到限制。分析認為，透過將2項行為（沒戴頭巾+吸煙）結合起來，代表抗議者無視法規、對國家權威和社會嚴控的雙重拒絕，而這類抗議活動的鎮壓難度相對也更高，因為沒有能被直接驅散的實體群眾。在外國網路平台上，許多人紛紛向照片中的女性致敬，打下：「全力支持伊朗抗議者」、「最高領袖是混蛋」、「希望她們獲得應有的自由」。不過也有人質疑：「會不會是AI」、「如果這是真的，那我真為她們感到擔心」、「是不是只有少數幾個人做了這件事，然後部分傳媒就稱之為趨勢？」還有人認為，看了委內瑞拉人在馬杜洛被抓後、於街頭大肆慶祝的樣子，覺得伊朗人民若真有類似舉動，似乎也不足為奇。原文連結：