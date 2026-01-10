「龍虎門247音樂日」將於今（10）日在台北流行音樂中心戶外空間登場，今日先舉辦前夜祭，而明（11）日是音樂日。活動匯聚嘻哈元老- 滿人，還有熊仔、婁峻碩、J.Sheon等眾多嘻哈OG與新星。《NOWNEWS》整理完整卡司、時間節目表、交通資訊等一次看。
2026 年「龍虎門 247 音樂日」陣容強度全面升級。最受嘻哈圈關注的莫過於曾代表一個世代的歌手 — 滿人 Manchuker ，距離上次公開露面已經10年，此次終於再次回歸舞台。本年度也邀請熊仔、婁峻碩、呂士軒、Barry Chen、嘻哈廠牌 Multiverse Music 與金音獎得主 Gummy B等。還有限定組合，台中嘻哈代表玖壹壹健志攜兩位師弟潤少、LilHao，組成「混血兒聯軍」參戰 247。而 J.Sheon 也將與美麗本人共演。
🟡「龍虎門247音樂日」主要資訊：
日期：2026年1月10日（六）～11日（日）。
地點：臺北流行音樂中心戶外表演空間（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：全票2000元 / 愛心票1000元 (一人一票、憑票兌換手環入場)
購票方式：KTIX及全台全家便利商店，預售票已截止。
📍1月10新前夜祭 (Red Bull Dance Your Style台灣大賽 & 247前夜派對) ：
時間：16:00入場。
內容：國際級街舞賽事與嘻哈派對，舉行 「Red Bull Dance Your Style 台灣大賽」，採全球知名的「觀眾決勝」機制，16 位舞者必須在 DJ 隨機播歌的狀況下即興應戰，現場觀眾將成為評審，舉起紅牌或藍牌，決定誰能成為冠軍代表台灣出征世界舞台。首日街舞賽事結束後，還將有 DJ 賴皮 MR. SKIN 主導的前夜祭派對。
📍1月11龍虎門247音樂日：
時間：12:30入場。
內容：全日嘻哈演唱會。
🟡2026「龍虎門247音樂日」演出陣容與順序：
1月11日（日） 演出陣容：
滿人Manchuker｜ J.Sheon｜ 熊仔 Kumachan｜健志 KEN-G｜美麗本人｜婁峻碩SHOU｜呂士軒 Trout Fresh｜Barry Chen｜Gummy B｜M.V.M｜SHIGGA SHAY 西閣｜潤少｜LilHAO｜吳霏
🟡2026「龍虎門247音樂日」注意事項：
📍1月10日 Red Bull Dance Your Style 台灣大賽＆ 247 前夜派對：
時間：16:00入場 17:00開始
地點：臺北流行音樂中心戶外表演空間SUB LIVE（入口處可導航北流卡夫卡）
說明：請備妥實體票或票券QR Code，於入口處驗票蓋章。 全場區域禁菸、禁電子煙！
📍1月11日「247音樂日」：
手環兌換時間：12:30-21:00
說明：
一、入場前請先至服務台憑票兌換手環，憑手環可自由出入會場。
二、基於安全與體力考量，請勿夜排！
三、全場區域禁菸、禁電子煙！
四、切勿酒駕、未成年請勿飲酒！
五、活動全區皆有垃圾桶，請共同維護環境整潔！
📍周邊商品販售：
販售時間：12:30-21:30，僅限現金支付。
🟡2026「龍虎門247音樂日」交通資訊：
📍搭捷運：
至捷運昆陽站：
距離高雄流行音樂中心約 600 公尺距離。請從 4 號出口出站，向東步行約 8 分鐘抵達。
至捷運南港站：
距離中心約 900 公尺。請由 1A 連通道出站，沿指標前行至 CITYLINK B 棟，由一樓走出大門後，沿市民大道向西步行約 11 分鐘抵達。
📍搭高鐵、台鐵：
至南港車站：
南港車站北出口出站後，沿市民大道向西步行約 11 分鐘抵達。
📍搭公車：
捷運昆陽站：
212、212直、212夜、270、270區、279、281、284、588、600、817、藍15、藍20區、藍22、藍23、信義幹線、藍25、藍36、藍50、小1區、藍51、小3(含區)、小5(含區)、小12(含區)、市民小巴15、551。
臺北流行音樂中心站（市民大道）：
小12、小12區
南港高中站：
212、279、281、284、551、600、信義幹線、小1區、小3、小3區、小5、小5區、市民小巴15、藍20區、藍36、藍50。
東明里站 （南港路二段，近表演廳）：
203、205、212、276、281、306、306區、551、600、605、605 新台五線、668、678、679、711、小1區、小5、小5區。
資訊來源：龍虎門247音樂日、台北流行音樂中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
日期：2026年1月10日（六）～11日（日）。
地點：臺北流行音樂中心戶外表演空間（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：全票2000元 / 愛心票1000元 (一人一票、憑票兌換手環入場)
購票方式：KTIX及全台全家便利商店，預售票已截止。
📍1月10新前夜祭 (Red Bull Dance Your Style台灣大賽 & 247前夜派對) ：
時間：16:00入場。
內容：國際級街舞賽事與嘻哈派對，舉行 「Red Bull Dance Your Style 台灣大賽」，採全球知名的「觀眾決勝」機制，16 位舞者必須在 DJ 隨機播歌的狀況下即興應戰，現場觀眾將成為評審，舉起紅牌或藍牌，決定誰能成為冠軍代表台灣出征世界舞台。首日街舞賽事結束後，還將有 DJ 賴皮 MR. SKIN 主導的前夜祭派對。
📍1月11龍虎門247音樂日：
時間：12:30入場。
內容：全日嘻哈演唱會。
🟡2026「龍虎門247音樂日」演出陣容與順序：
1月11日（日） 演出陣容：
滿人Manchuker｜ J.Sheon｜ 熊仔 Kumachan｜健志 KEN-G｜美麗本人｜婁峻碩SHOU｜呂士軒 Trout Fresh｜Barry Chen｜Gummy B｜M.V.M｜SHIGGA SHAY 西閣｜潤少｜LilHAO｜吳霏
📍1月10日 Red Bull Dance Your Style 台灣大賽＆ 247 前夜派對：
時間：16:00入場 17:00開始
地點：臺北流行音樂中心戶外表演空間SUB LIVE（入口處可導航北流卡夫卡）
說明：請備妥實體票或票券QR Code，於入口處驗票蓋章。 全場區域禁菸、禁電子煙！
📍1月11日「247音樂日」：
手環兌換時間：12:30-21:00
說明：
一、入場前請先至服務台憑票兌換手環，憑手環可自由出入會場。
二、基於安全與體力考量，請勿夜排！
三、全場區域禁菸、禁電子煙！
四、切勿酒駕、未成年請勿飲酒！
五、活動全區皆有垃圾桶，請共同維護環境整潔！
📍周邊商品販售：
販售時間：12:30-21:30，僅限現金支付。
📍搭捷運：
至捷運昆陽站：
距離高雄流行音樂中心約 600 公尺距離。請從 4 號出口出站，向東步行約 8 分鐘抵達。
至捷運南港站：
距離中心約 900 公尺。請由 1A 連通道出站，沿指標前行至 CITYLINK B 棟，由一樓走出大門後，沿市民大道向西步行約 11 分鐘抵達。
📍搭高鐵、台鐵：
至南港車站：
南港車站北出口出站後，沿市民大道向西步行約 11 分鐘抵達。
📍搭公車：
捷運昆陽站：
212、212直、212夜、270、270區、279、281、284、588、600、817、藍15、藍20區、藍22、藍23、信義幹線、藍25、藍36、藍50、小1區、藍51、小3(含區)、小5(含區)、小12(含區)、市民小巴15、551。
臺北流行音樂中心站（市民大道）：
小12、小12區
南港高中站：
212、279、281、284、551、600、信義幹線、小1區、小3、小3區、小5、小5區、市民小巴15、藍20區、藍36、藍50。
東明里站 （南港路二段，近表演廳）：
203、205、212、276、281、306、306區、551、600、605、605 新台五線、668、678、679、711、小1區、小5、小5區。
資訊來源：龍虎門247音樂日、台北流行音樂中心