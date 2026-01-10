我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣高樹、鹽埔鄉正值蜜棗採收旺季，里港警民啟動護農防竊專案。（圖／記者莊全成攝）

屏東縣高樹鄉、鹽埔鄉為全縣蜜棗主要產區，農曆年前進入採收旺季。近期受氣溫驟降與日夜溫差大的影響，蜜棗果皮更薄、口感脆甜，價格來到每公斤約85至150元，是當地農民重要收入來源，也成為過年熱門伴手禮。為防制蜜棗及農機具遭竊，里港警分局自9日起啟動護農「棗安專案」。動員警力16名、民力12名及警車8部，針對重點棗園、工寮及農路加強巡邏與守望，結合警民力量展現護棗決心。高樹鄉長梁正翰及多位在地棗農也到場力挺，感謝警方守護農民心血。里港警分局指出，部分果園鄰近道路、採摘及載運便利，易成為宵小覬覦目標，除加強巡邏外，也提醒農民強化照明、監視設備並提高警覺。後續將透過區域聯合巡邏、設置臨時巡邏箱、結合民力共同巡守，並運用無人機巡視偏僻農路與工寮，全面防範可疑人車。分局長邱逸樵表示，「棗安專案」預計執行至農曆年後，警方將持續滾動檢討勤務作為，並依轄內高經濟作物盛產期彈性調整護農措施，讓農民安心豐收、好過年。