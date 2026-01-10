我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗縣後龍鎮昨（9）日下午發生一起嚴重死亡車禍，一名64歲的朱姓男子騎車行經勝利路時，對向的轎車疑似為了閃避，由58歲陳姓男子駕駛正在倒車的小貨車，因此跨越雙黃線，結果受到驚嚇的朱男也連人帶車偏離車道，再撞上小貨車，由於撞擊力道強烈，朱男當場陷入昏迷，沒有呼吸心跳，送醫後一度恢復呼吸，但仍在昨天深夜宣告不治，詳細肇事原因、責任歸屬有待警方釐清。事發於昨日13時30分，當時陳男開小貨車於勝利路邊倒車，只見小貨車慢慢占據車道，一旁的轎車疑似為了閃避，因此跨越雙黃線，結果導致對向騎機車沿勝利路由西往東行駛的朱男，失控偏離車道，進而與陳男小貨車發生碰撞。據了解，小貨車駕駛陳男無酒駕，他稱當時正在倒車，停下來等後方白色轎車行經，隨後就發生事故，後續將依過失致死罪偵辦。而朱男受到強烈撞擊，連人帶車重摔在路旁民宅前，臉部有多處嚴重創傷，血流不止，一度失去呼吸心跳，苗栗縣消防局救護人員隨即實施CPR處置，經過約一分鐘按壓，朱男恢復自主呼吸，接著送往醫院急救。無奈朱男經醫療團隊搶命，最終仍回天乏術，據警方初步調查，陳男酒測值為零，朱男部分則待驗，詳細肇事原因待進一步釐清，並報請檢察官相驗死因。