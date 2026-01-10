我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（10）日在臉書曬出一家三口幸福合照，並表示「寶貝，歡迎你來到地球」！畫面曝光後，不少網友都紛紛湧入送上祝福。事實上，台北市議會近日喜事不斷，國民黨台北市議員李柏毅4日也才剛升格當爸，開心向外界分享，「等了好久，我的小公主終於來到了這個世界。」李柏毅說，「在手術室陪產聽到女兒出生哇哇大哭的那一刻，太太跟我都忍不住流下了激動的眼淚，淚水裡全部都是滿滿的感動與感謝。雖然只是懷胎短短十個月，但過程中，我們的緊張和期待從來沒有減少過。如今心中的大石頭終於是落地了，我的小公主『頭好壯壯，哭聲洪亮』，健康滿分，真的很期待未來和女兒一起的生活，相信一定會更加的溫暖與精彩。」李柏毅是已故議員李新之子，2018年首度參選議員就高票當選，並連任迄今。他外型俊俏、身高約190公分，曾任模特兒，2024年11月宣布結婚，結束單身生活。他與民進黨立委李柏毅同名同姓，不過綠營李柏毅年紀較長。