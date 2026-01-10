我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今(10)日作客曼菲斯灰熊，在兩大核心「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)與霍姆葛倫(Chet Holmgren)同步輪休的情況下，雷霆克服全場最多21分的落後劣勢，在第四節末段拉出一波不可思議的14比0攻勢，最終以117：116逆轉擊敗灰熊，這是雷霆本季第三度擊敗灰熊，更寫下跨季對戰(含季後賽)16連勝的絕對統治紀錄，持續穩坐聯盟龍頭寶座。比賽開局灰熊展現強烈求勝企圖心，替補中鋒蘭代爾(Jock Landale)首節彈無虛發獨拿9分，率隊打出單節35：25的攻勢。次節灰熊攻勢再起，一波13比3的小高潮瞬間將分差擴大到20分以上。上半場雷霆外線手感冰冷，全隊三分球19投僅3中，且無人得分上雙；反觀灰熊多點開花，一哥傑克森(Jaren Jackson Jr.)半場就轟下17分，老將史賓瑟(Spencer Dinwiddie)也送出9次助攻穿針引線。半場結束，灰熊以65：46取得19分大幅領先。易籃後雷霆進攻回神，第三節轟下35分縮小差距，但進入決勝節中段仍以95：109落後達14分。就在眾人以為大勢已去時，雷霆展現衛冕軍的底蘊。比賽最後3分鐘，雷霆替補群發威，米切爾(Davion Mitchell)與威廉斯(Kenrich Williams)接連完成高難度的「三分打(2+1)」並飆進三分球，瞬間點燃反攻氣焰。此時灰熊進攻完全當機，連續投籃打鐵，傑克森在關鍵時刻賠上犯規，讓多爾特(Luguentz Dort)站上罰球線兩罰俱中，雷霆靠著這波窒息的14比0攻勢，在最後讀秒階段反超3分。擁有最後一擊機會的灰熊，科沃德(Koloko)三分出手不進，雖然蘭代爾補進勾射追回2分，但時間已不站在灰熊這邊。隨著傑倫威廉斯(Jalen Williams)上籃不中、科沃德最後一擊遭到封阻，灰熊只能在主場飲恨，苦吞2連敗。而灰熊面對雷霆似乎已產生心魔，吞下了對戰16連敗的難堪紀錄。