58歲男星沈玉琳去年7月29日住院，被檢查出罹患血癌，他整個人也因此暴瘦17公斤。本來好友潘若迪透露，沈玉琳應該去年12月就能出院，但他至今仍在住院中，身體狀況似乎尚未穩定，還沒得到醫師的出院許可。對此，命理師詹惟中8日也前往醫院探望沈玉琳，並在昨（9）日於臉書透露沈玉琳現況，表示他目前狀況很好，要大家不用擔心。
詹惟中親揭沈玉琳現狀：目前狀況很好
詹惟中昨日在臉書發文，貼出跟吳宗憲、KID、小鐘前一晚聚餐的照片，並在貼文中寫道：「下午去醫院探望了玉琳哥，晚上的跟好朋友一起吃個飯，感覺新的一年要更加努力！」
詹惟中也分享與幾名好友之間的友誼，「有人生病了，我們關心他；有人當爸爸了，我們為他高興；有人生意越做越好讓我們羨慕；也有的人在享受孤單，也是一種快樂」。其中生病的好友應該就是在說沈玉琳，當爸、生意興旺的好友則分別是KID、吳宗憲；至於享受孤單的人，應該是在說依然單身的小鐘。
粉絲見狀也在留言區詢問詹惟中：「我是玉琳哥粉絲，請問他現況怎樣呢？希望他早日康復」，詹惟中現身回覆：「目前狀況很好」，看來沈玉琳在如期康復中，但據了解，沈玉琳目前尚未出院，還在持續進行治療。
沈玉琳何時復出？預計元宵節後回歸電視圈
沈玉琳上個月也回應《NOWNEWS今日新聞》，「治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！感謝關心。」據悉，沈玉琳住院後多了很多空閒時間，可以好好休養，他在醫院除了追劇、看書，偶爾也會練練吉他或是超慢跑運動，甚至還能洽談新節目，看起來健康狀況穩定不少。
