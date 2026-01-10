我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳住院後，家人一直陪在身邊，但他暴瘦的身影還是讓許多粉絲不捨。（圖／沈玉琳的御琳軍臉書）

58歲男星沈玉琳去年7月29日住院，被檢查出罹患血癌，他整個人也因此暴瘦17公斤。本來好友潘若迪透露，沈玉琳應該去年12月就能出院，但他至今仍在住院中，身體狀況似乎尚未穩定，還沒得到醫師的出院許可。對此，命理師詹惟中8日也前往醫院探望沈玉琳，並在昨（9）日於臉書透露沈玉琳現況，表示他目前狀況很好，要大家不用擔心。詹惟中昨日在臉書發文，貼出跟吳宗憲、KID、小鐘前一晚聚餐的照片，並在貼文中寫道：「下午去醫院探望了玉琳哥，晚上的跟好朋友一起吃個飯，感覺新的一年要更加努力！」詹惟中也分享與幾名好友之間的友誼，「」。其中生病的好友應該就是在說沈玉琳，當爸、生意興旺的好友則分別是KID、吳宗憲；至於享受孤單的人，應該是在說依然單身的小鐘。粉絲見狀也在留言區詢問詹惟中：「我是玉琳哥粉絲，請問他現況怎樣呢？希望他早日康復」，，看來沈玉琳在如期康復中，但據了解，沈玉琳目前尚未出院，還在持續進行治療。沈玉琳上個月也回應《NOWNEWS今日新聞》，「」據悉，沈玉琳住院後多了很多空閒時間，可以好好休養，他在醫院除了追劇、看書，偶爾也會練練吉他或是超慢跑運動，甚至還能洽談新節目，看起來健康狀況穩定不少。