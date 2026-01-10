我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（10）日在主場迎戰沙加緬度國王，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）得到27分帶領下，球隊以137：103擊敗國王，拿下2連勝，也是最近7戰中的第五場勝利，戰績穩定上升當中。今天勇士兩大球星都在前三節發揮出色，柯瑞半場已得到16分，第三節單節又拿到11分；而巴特勒則10次出手就得到16分，兩人還合計送出14次助攻，幫助勇士進入末節時以97：84領先。末節勇士持續強攻，打出一波28：12的攻勢，將分數拉開到20分以上，比賽也提前進入到垃圾時間，第二陣容發揮出色，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和裴頓二世（Gary Payton II）都有搶眼發揮。柯瑞今晚21投10中，包括三分球12投6中，得到27分10助攻；而巴特勒則是15分6籃板6助攻，其中包括4個進攻籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）得到19分，替補共得到66分。勇士近期狀態回升，近7戰拿下了5勝，主要是面對戰績稍遜的球隊都能把握，先後擊敗籃網、黃蜂、爵士和公鹿，面對雷霆和快艇則是輸球。