台中市長候選人何欣純今(10)日前進西區，在市議員江肇國的邀集下，於公館福德宮舉辦「欣欣向榮」市民座談會。現場湧入超過兩百位西區居民，公舘里里長謝錫宏、吉龍里長李國禎及信賴之友百工百業協會會長林金塗等多位地方意見領袖皆全程參與，場面十分熱絡。何欣純針對西區居民關心的長輩福利、育兒負擔及近期困擾社區的廚餘問題，逐一提出解決方案。市議員江肇國表示，何欣純在台中基層深耕多年，跨足山海屯市區，「她是台中人當中的台中人」，對市政極其親近且熟悉。江肇國更回顧何欣純過去的戰績，強調她首次參選立委即擊敗現任中國國民黨主席鄭麗文，並拿過全台最高票立委，這證明其用心與實力深獲肯定。他呼籲，台中需要一個能聽見民意、解決問題、改善生活的市長，「支持何欣純，讓台中大改變、大前行」。議員周永鴻特別提到西區許多社區大樓面臨的「廚餘危機」。受近期中央防疫政策影響，台中市有上萬戶居民面臨廚餘無處可去的困境。他批評市府預算從盧秀燕上任以來暴增 2000 億，卻不願投入經費完善廚餘去化系統，反觀一年購物節就花掉 3、4 億，「錢沒花在刀口上」。何欣純對此深表認同，強調未來將優先解決社區清運難題，不再讓市民為了一桶廚餘發愁。座談會中，許多長輩關心敬老愛心卡的使用限制。何欣純強調，目前的1,000 點額度雖然名目好聽，但限制太多導致長輩「看得到吃不到」。她承諾，若當選市長，將推動「敬老愛心卡改革」；放寬計程車扣抵限制，讓長輩外出更便利。加倍掛號費補助，讓點數能實質減輕醫療支出。同時，她也向在座長者掛保證，老人健保補助會「繼續維持」，請鄉親放一百個心。針對家長族群，何欣純直指現行市府僅補助公立國中小是「做半套」。她主張「台中的孩子不分公私立」，市府應全面推動國中小營養午餐免費。此外，為因應少子化，她也承諾生育津貼將「翻倍加倍」，要讓台中成為最敢生、也最養得起的城市。面對鄉親對治安（球棒隊）與空汙（中火轉型）的擔憂，何欣純也給出具體承諾，將透過嚴格稽查與加速「以氣換煤」進度，讓台中擺脫「球棒之都」臭名，換回藍天綠地。