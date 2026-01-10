男神管麟曾經演出華劇《飛魚高校生》、《女兵日記女力報到》、BL劇《正負之間》， 今（10）日他在粉專與《料理高校生》、《三明治女孩的逆襲》演員吳季璇公開戀情，同時宣布求婚成功的喜訊，一句「BEST YES EVER」和手牽手照片甜蜜破表。
無預警認愛加求婚成功 管麟：BEST YES EVER
今天中午，34歲管麟突然分享與小2歲吳季璇的甜蜜照片與文字，不僅公開戀情，更寫下：「BEST YES EVER.（史上最棒的一聲YES）」，宣布求婚成功。畫面中，兩人在浪漫布景下深情擁吻、摟肩依偎，氣氛溫馨感人。
4年前就被拍到低調交往 他大讚她善良、好相處
據了解，管麟與吳季璇曾經在電視劇《廢財闖天關》中合作，早在2022年就被媒體捕捉到交往跡象，當時管麟公開表示吳季璇性格善良、相處自在，兩人關係穩定，被視為螢幕外的好朋友，如今正式對外認愛並宣布求婚成功，令粉絲相當感動。
曝光的照片，可見求婚現場以白色、銀色氣球與黃色燈飾布置，吳季璇身穿白紗裙手抱花束，臉上掛著幸福笑容，正式成為管麟未婚妻，留言區瞬間湧入大量祝福，不少圈內友人如與管麟合作《飛魚高校生》的宋偉恩、黃宏軒，以及顏永烈、陳妤、涂善存、葉星辰等人都送上祝賀。
資料來源：管麟 PeterKuan臉書
