嘉義縣與嘉義市林森東路上的交接處今（10）日早上驚傳一起驚悚事故，一部載有至少30桶瓦斯的貨車，行經路口疑似轉彎未減速、車速過快，車上瓦斯桶通通滾了下來，全散落卡在阿里山林鐵平交道上，所幸事故發生時沒有火車經過，未波及其他用路人，也未造成任何人員受傷。嘉義縣警察局竹崎分局表示，經檢視網路流傳影片，確認事發地點位於灣橋村崎腳林森路平交道一帶，警方並未接獲相關報案。從畫面可見，鋼瓶掉落後，貨車駕駛隨即停車，迅速將散落在路面的瓦斯鋼瓶撿拾回車上，隨後駛離現場，並未造成後續事故。事故發生處一旁開店的老闆則表示，由於該地剛好是縣市交界處，沒辦法設置交通號誌，經常發生交通事故，為此他還在店面周圍裝設了16支監視器。據了解，這輛貨車是從嘉義縣載送瓦斯桶前往嘉義市，疑似側板未固定妥當，途中才發生意外。事故地點位於嘉義縣市交界處，附近僅有一家店面，並無民宅。賴先生提到，該路口因為一半屬嘉義市、一半屬嘉義縣，加上坡度因素，車輛進出相當危險，算是蠻常發生事故的地點，因此他自行安裝了16支監視器，一旁牆壁還黏著三角錐警示，就是為了保護顧客與民眾安全。警方表示，民眾開貨車載運各項物品，應綁載穩妥後再上路，以免掉落危害交通安全，將通知貨車司機到案說明，依照道路交通管理處罰條例第30條第1項2款開罰。