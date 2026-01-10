我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，2月1日辭職將由其他黨內不分區立委遞補。不過，立委陳昭姿力推代理孕母合法化，由於法案尚未過關，前黨主席柯文哲點頭讓她完成立法院任務後再辭職，但傳出引發黨內不同聲音。對此，民眾黨中央委員許瑞宏今（10）日在臉書曬出陳昭姿的「辭職書」，柯文哲確實在信上親筆寫下辭職條件和親筆簽名。許瑞宏臉書秀出陳昭姿的「辭職書」，並指出前主席柯文哲曾經承諾過、確實有一份有條件的辭職書。或許當初已經預期無法於2年內完成立法三讀，所以才有這個但書，但是黨內的聲音就是在反對推動法案的態度與積極度，鑒於此情況，陳昭姿應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。「黨內同志也應再團結一致，監督陳委員的表現，不再黨內相互質疑與發難，大家尊重阿北的承諾才是。」柯文哲昨日下午拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌、幹事長陳昭姿一同在黨團舉行記者會，接受聯訪。陳昭姿說，請放心，她會配合黨的運作，全力加速推動法案，代理孕母三讀通過就辭職離開，期待早日完成病友的期待以及跟柯文哲的約定。媒體問，如果民進黨堅持代理孕母脫鉤無法入法，陳昭姿是否成為兩年條款的例外，是不是很可能繼續當下去？黃國昌說，再當也是當到2028年，就持續努力推動啊，2028一定要下來、要換人。他相信陳昭姿會持續努力，民眾黨當然也不希望這麼重要的事情，民進黨為了仇恨而反對，這也不是台灣社會樂見。