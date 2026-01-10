冷氣團接力報到，一名Threads網友分享，他在浴室牆面加掛外掛式暖風機，冬天洗澡終於不再發抖，對租屋族相當實用，貼文曝光後，不少人也大讚：「開了就很有感」、「暖到流汗」。對於在浴室內使用暖氣機，台電提醒，一定要選擇防潑水機型，避免潮濕觸電，且要留意用電安全，避免手濕時觸碰插頭與插座。
租屋族福音「外掛式暖風機」！寒流洗澡也不怕
一名網友寒流期間在Threads發文分享，自從在浴室牆面加裝外掛式暖風機後，冬天洗澡終於不再冷到發抖。優點是即開即熱，可設定溫度與使用時間，達到指定溫度後還會自動切換成送風模式，整體使用相當便利。不過他也細數缺點，例如晚上關閉電源時偶爾會出現聲響，若同時使用多樣高瓦數電器容易跳電，且掛牆時一定要加強固定，但他仍大力推薦：「這一台真心覺得好用。」
但也有人直言，「開到最強1200瓦，一小時就吃1.2度電，跟吹風機一樣」、「這台的確可以稍微提高浴室的溫度， 洗澡前脫衣服比較不那麼痛苦，但功能一定是比不上那種安裝在天花板的暖風機」。
外掛式暖風機適合租屋族！買房選天花板型暖風機更實用
過去也有PTT網友分析，若是租屋族或小坪數浴室，防潑水外掛式暖風機確實值得考慮，「租屋不用找人裝，以後也能帶走，無論如何都比沒有好」、「小坪數可以讓浴室升個2度吧」、「浴室滿小的，開了就很有感」。
但若是買房自住還是建議安裝天花板型暖風機更實用，「直接裝天花板的暖風機比較實際，還有抽風功能」、「真心建議天花板的，夏天還可以吹涼風」、「直上天花板暖風，四合一可以通風乾燥等等，我覺得很划算。無法想像最近寒流沒有暖風機洗澡多痛苦」、「天花板吧，又省空間，涼暖乾燥四季都能用」。
浴室使用暖氣機！台電示警：使用獨立插座、避免手濕碰觸
若要在浴室內使用暖氣機，台電過去也曾提醒，非浴室專用的電暖器應避免在潮濕環境使用，否則不僅容易損壞，也存在觸電風險。必須選擇具防潑水設計的「浴室用電暖器」，才能在浴室潮溼的環境中使用。
此外，記得避免手濕時觸碰插頭與插座，設備也不可放在淋浴或浴缸可直接碰觸的位置。若暖氣機屬高耗電功率設備，應使用獨立插座，避免與其他電器共用，平時不用時務必關閉電源，並定期留意是否出現異常或故障，以確保使用安全。
資料來源：Threads、PTT、台電
