冷氣團接力報到，一名Threads網友分享，他在浴室牆面加掛外掛式暖風機，冬天洗澡終於不再發抖，對租屋族相當實用，貼文曝光後，不少人也大讚：「開了就很有感」、「暖到流汗」。對於在浴室內使用暖氣機，台電提醒，一定要選擇防潑水機型，避免潮濕觸電，且要留意用電安全，避免手濕時觸碰插頭與插座。

我是廣告 請繼續往下閱讀
租屋族福音「外掛式暖風機」！寒流洗澡也不怕

一名網友寒流期間在Threads發文分享，自從在浴室牆面加裝外掛式暖風機後，冬天洗澡終於不再冷到發抖。優點是即開即熱，可設定溫度與使用時間，達到指定溫度後還會自動切換成送風模式，整體使用相當便利。不過他也細數缺點，例如晚上關閉電源時偶爾會出現聲響，若同時使用多樣高瓦數電器容易跳電，且掛牆時一定要加強固定，但他仍大力推薦：「這一台真心覺得好用。」

貼文曝光後，不少人也深有同感，「租屋族冬天福音」、「我覺得算好用，先開起來讓浴室變溫暖後再進去洗澡真的有差，不然太冷了」、「好用喔！每天都開，睡覺開、洗澡也開，暖到流汗！」、「我前年就買，洗澡前會開啟10分鐘，雖然沒辦法讓浴室很溫暖，但至少脫衣服還有洗完澡穿衣服時，不會因為熱水關掉馬上覺得很冷而著涼」。

但也有人直言，「開到最強1200瓦，一小時就吃1.2度電，跟吹風機一樣」、「這台的確可以稍微提高浴室的溫度， 洗澡前脫衣服比較不那麼痛苦，但功能一定是比不上那種安裝在天花板的暖風機」。

▲一名在台北租屋的網友抱怨，她冬天洗澡都只能用5分鐘熱水，否則水溫會瞬間變溫、變冷，讓她感到相當困擾。（示意圖／取自Shutterstock）
▲Threads網友分享在浴室牆面加裝外掛式暖風機，寒流期間洗澡完全不怕冷，貼文曝光後引起一票共鳴。（示意圖／取自Shutterstock）
外掛式暖風機適合租屋族！買房選天花板型暖風機更實用

過去也有PTT網友分析，若是租屋族或小坪數浴室，防潑水外掛式暖風機確實值得考慮，「租屋不用找人裝，以後也能帶走，無論如何都比沒有好」、「小坪數可以讓浴室升個2度吧」、「浴室滿小的，開了就很有感」。

但若是買房自住還是建議安裝天花板型暖風機更實用，「直接裝天花板的暖風機比較實際，還有抽風功能」、「真心建議天花板的，夏天還可以吹涼風」、「直上天花板暖風，四合一可以通風乾燥等等，我覺得很划算。無法想像最近寒流沒有暖風機洗澡多痛苦」、「天花板吧，又省空間，涼暖乾燥四季都能用」。

▲冬天洗澡好痛苦，還可能會因為溫差大，增加疾病風險，就有民眾大推「浴室暖風機」，讓冬天洗澡不再冷到發抖，封為「本世紀最偉大發明」。（圖／記者張家瑋攝）
▲PTT網友建議，若是買房自住還是建議安裝天花板型暖風機更實用。（圖／記者張家瑋攝）
浴室使用暖氣機！台電示警：使用獨立插座、避免手濕碰觸

若要在浴室內使用暖氣機，台電過去也曾提醒，非浴室專用的電暖器應避免在潮濕環境使用，否則不僅容易損壞，也存在觸電風險。必須選擇具防潑水設計的「浴室用電暖器」，才能在浴室潮溼的環境中使用。

此外，記得避免手濕時觸碰插頭與插座，設備也不可放在淋浴或浴缸可直接碰觸的位置。若暖氣機屬高耗電功率設備，應使用獨立插座，避免與其他電器共用，平時不用時務必關閉電源，並定期留意是否出現異常或故障，以確保使用安全。

▲（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團」）
▲台電提醒，要在浴室使用暖器機，必須選擇具防潑水設計的「浴室用電暖器」。（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團」）
資料來源：ThreadsPTT台電

相關新聞

暖氣開27度仍冷！台電曝「少按1鍵」電費狂噴　搭這台體感秒升3度

冷暖氣機開27度！醫：溫差過大恐致命　這溫度最好、3動作熱超快

暖氣開幾度省電？「正確溫度」公布：亂吹恐傷身　多1度電費升15%

電暖器、冷暖氣機選哪個？電費驚人差異曝：月省1500、用過回不去