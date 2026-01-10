全聯福利中心週末買一送一驚喜來了！4款熱門商品全都五折，包括綠巨人玉米粒、Gery捲心酥、桂格高麗人蔘滋補液、可麗舒抽取式衛生紙，同時煮火鍋必備的「高麗菜」也下殺5折，約一公斤只要19元，全聯、大全聯門市每日共計限量10萬顆，每人限購3粒。
全聯週末買一送一！衛生紙、玉米都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（10日、11日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「綠巨人 生機無鹽玉米粒2入組」、「桂格 高麗人蔘滋補液」、「Gery芝莉捲心酥」、「可麗舒 頂級3層柔厚抽取式衛生紙」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
全聯、大全聯高麗菜19元！生鮮蔬果特價
此外，全聯、大全聯即起限時3天（10日至12日）推出3天生鮮爆殺優惠，台灣高麗菜下殺5折，單粒（約1公斤）只要19元，全聯、大全聯門市每日共計限量10萬顆，每人限購3粒。
全聯還有「青江菜(產銷履歷)」、「小白菜(產銷履歷)」、「油菜(產銷履歷)」、「青江白菜」、「小白菜」、「油菜」單包優惠價22元，任2包38元，每包平均19元。「冷藏美國牛梅花火鍋肉片」每100公克特價76元；「台灣鯛魚排(大)」單盒79元；「美味堂藥膳羊肉爐」每盒169元；「We Sweet蜂蜜蛋糕」單盒59元；「日本青森王林蘋果#46」單粒45元、3粒105元，單粒平均35元，現省10元。
大全聯「台灣秀珍菇」每袋119元；「台灣包心白菜」每粒38元；「秘魯藍莓」一盒199元，原價299元，現省100元；「美國富士蘋果」單袋139元；「冷藏肉-新鮮豬絞肉(大包裝)」每100公克特價26.5元；「冷凍豬肉火鍋片」單盒75元；「冷凍台灣鯛魚片」單盒65元；「現撈大文蛤」每100公克特價21元；「烤赤魚一夜干」每盒179元；「加州核桃麵包」單顆42元。
家樂福年菜檔期開跑！超過200道年菜「通路最豐富」
此外，家樂福春節年菜檔期開跑，今年一口氣推出超過200款年菜料理選擇，從必比登星級名店、地方小吃、經典手路菜、名館招牌菜通通有。線上線下包括實體量販、超市與線上購物、家速配都買得到，還有一系列加碼回饋。
◾2月22日前會員專屬單筆購買指定年菜，每滿900元送50元現金折價券（單筆最高送5000元），還可用68元加購蒸地瓜一包
◾線上購物、家速配：購買指定年菜折扣後滿1000元即贈150元；折扣後滿900元贈50元線上生鮮產品折價券；到店取貨折扣後滿900元贈50點OPENPOINT；全站加碼到店取貨滿1000元加贈50點OPENPOINT。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯官方LINE好友今明兩天（10日、11日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「綠巨人 生機無鹽玉米粒2入組」、「桂格 高麗人蔘滋補液」、「Gery芝莉捲心酥」、「可麗舒 頂級3層柔厚抽取式衛生紙」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯、大全聯即起限時3天（10日至12日）推出3天生鮮爆殺優惠，台灣高麗菜下殺5折，單粒（約1公斤）只要19元，全聯、大全聯門市每日共計限量10萬顆，每人限購3粒。
大全聯「台灣秀珍菇」每袋119元；「台灣包心白菜」每粒38元；「秘魯藍莓」一盒199元，原價299元，現省100元；「美國富士蘋果」單袋139元；「冷藏肉-新鮮豬絞肉(大包裝)」每100公克特價26.5元；「冷凍豬肉火鍋片」單盒75元；「冷凍台灣鯛魚片」單盒65元；「現撈大文蛤」每100公克特價21元；「烤赤魚一夜干」每盒179元；「加州核桃麵包」單顆42元。
此外，家樂福春節年菜檔期開跑，今年一口氣推出超過200款年菜料理選擇，從必比登星級名店、地方小吃、經典手路菜、名館招牌菜通通有。線上線下包括實體量販、超市與線上購物、家速配都買得到，還有一系列加碼回饋。
◾2月22日前會員專屬單筆購買指定年菜，每滿900元送50元現金折價券（單筆最高送5000元），還可用68元加購蒸地瓜一包
◾線上購物、家速配：購買指定年菜折扣後滿1000元即贈150元；折扣後滿900元贈50元線上生鮮產品折價券；到店取貨折扣後滿900元贈50點OPENPOINT；全站加碼到店取貨滿1000元加贈50點OPENPOINT。