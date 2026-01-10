最近YouTube創作者應該會發現上傳影片流程出現異常，原本應該快速完成的背景處理程序，竟變成漫長的等待。YouTube 官方已確認存在大範圍的上傳問題，導致影片處理出現嚴重延遲，目前團隊正在積極調查並尋找解決方案，查看YouTube社群截至目前為止已經有21700人有相同狀況。
通常情況下，YouTube創作者在填寫標題與描述時，文件上傳會於背景自動完成，若網路速度正常，影片通常能在 15 分鐘內發布。然而，過去幾天全球各地都有部分創作者回報災情，指出影片上傳後一直卡在處理階段，控制面板上長時間顯示「處理即將開始」或「處理延遲」的訊息，甚至卡住超過30分鐘無法完成。
YouTube：正在積極修復
Google公告認了確實出現問題，YouTube團隊表示，有注意到，全球部分創作者遇到了視訊處理時間比平常更長的問題，官方表示團隊正在積極調查並努力修復此問題。在尋找長期解決方案的同時，我們會持續更新，提供更多資訊。但截至問題被確認，官方尚未給出具體的修復時間表，目前也沒有任何變通方法，創作者只能耐心等待影片完全處理完畢。
此外，隨著AI生成短片與Shorts內容暴增，YouTube近期新增Shorts篩選功能，讓用戶能一鍵過濾掉3分鐘以下的短影音，直接鎖定長影片，同時調整排序邏輯並移除部分低使用率功能，讓搜尋體驗更精準，YouTube官方宣布於2026年1月陸續推送該功能給用戶。
資料來源：YouTube社群
