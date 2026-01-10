好市多會費確定4月起漲至1500元！美式賣場好市多（Costco）此舉引發「寄生會員」轉正或剪卡的熱議。對此內行指出，其實善用3大Costco隱藏福利，年費輕鬆回本。其中一項「保固神技」更是開車族必備，《NOWNEWS》記者實測，價值6000多元的米其林輪胎爆胎，最終竟只花900元就換到全新胎。
📍重點摘要
⦁ 聽力檢測省很大：專業聽力評估市價高昂，會員享免費檢測，帶長輩去2次即回本。
⦁ 氮氣填充無限用：輪胎打氣每次約省200元，每月去2次，一年現賺2400元。
⦁ 輪胎保固神救援：非人為爆胎可按殘值比例理賠，實測6000元新胎爆胎，僅需自付900元換新。
會費喊漲引熱議 內行曝：服務價值遠超年費
一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團表示，自己之前和別人「share會員」，想問漲價前脫離寄生會員是否值得。貼文引發兩派論戰。雖然部分會員認為進口商品變少、特價品限購讓人卻步，但更多資深會員指出，好市多會員優惠真正的價值在於「服務」。
其中，最容易被忽視的就是「聽力中心」與「輪胎中心」。網友分析，外面的專業聽力檢測費用不菲，但好市多提供會員免費預約，設備與專業度皆具水準。有會員直言：「光是帶長輩去做聽力檢測，去個兩次，省下的費用就超過1500元的年費了。」
此外，開車族只要在好市多購買輪胎，去輪胎中心享有免費填充氮氣服務，若以坊間每次約200元計算，每個月去兩次，一年下來就等於賺回2400元。
開車族激推！實測「好市多輪胎保固」省下5千元
除了日常保養，好市多強大的「輪胎道路損壞保證」更是許多車主堅持續卡的理由。《NOWNEWS》記者的家人就有切身經歷，先前才剛在賣場更換單條要價6000多元的好市多米其林輪胎，結果開不到1000公里就在國道上遭異物刺破，無法修補。
家人原以為要自認倒霉全額換新胎，剛好順路下國道前往內湖好市多，經詢問才發現竟然有保固，依照好市多的計算公式「剩餘可用胎紋深度比例（原始胎紋扣除 1.6 mm）× 當前輪胎價格」，即可獲得折抵金。由於該民眾的輪胎極新、磨損極少，折抵金額高，最終只花了900多元就換裝一條全新輪胎。
善用規則 漲價也能高CP值
這項好市多輪胎保固政策被網友譽為「最佛心的保險」，不過也要提醒消費者，保固前提是輪胎必須在好市多購買，且賠償金額是依據「使用比例」計算，用得越少、賠得越多；若胎紋已磨平，則無法獲得高額折抵。而且爆胎地點如果離好市多太遠，也是緩不濟急。
面對好市多會費可能調漲，內行人建議消費者可檢視自身需求，以及好市多平均消費金額，如果家中長輩有聽力照護需求，或是平時有開車習慣，善用這些Costco隱藏福利，即便年費上漲，依然能維持極高的CP值。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說、好市多官網
