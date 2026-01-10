號稱全亞洲規模最大、互動性最高的「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」，從香港、馬來西亞，終於尋回到台北，今（10）日起在華山1914文創園區登場，打造兩層樓、近400坪的沉浸式空間，並將有10大主題展區，共有22小新公仔、6電影場景，《NOWNEWS》整理展覽票價、購票攻略等資訊。
陪伴全球超過35年的日本經典漫畫「蠟筆小新」又要帶我們回到春日部了！全台首度登場的「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」將於今（10）日登場至4月4日，在台北華山1914文創園區盛大亮相。
展區開場從「野原家客廳」的介紹影片揭開序幕，彷彿推開家門就聽見野原一家日常對話，瞬間喚醒童年記憶，正式展開這趟時空冒險。展覽融合互動遊戲、光影視覺與環繞音效，生動重現「蠟筆小新」笑中帶淚的代表性場景，包括外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、忍者村、康達姆機器人，以及「小新的時光之旅」與「小新博物館」等共6個經典電影場景。
台灣獨家：「台北特攝區」 還有小新博物館
台灣獨家限定的「台北特攝區」，以「蠟筆小新：3分鐘百變大進擊」為靈感，首度將電影中真假小新正面對決的經典橋段搬進台北街區，帶領觀眾沉浸於「巨大化小新」的震撼場面之中。
而粉絲心中的終極朝聖地「小新博物館」，則忠實呈現作品35年創作軌跡與感動瞬間。現場也搶先獨家釋出22款獨特造型的超萌微型小新公仔，每一款迷你模型皆代表一部大電影，並首度亮相2025年最新登場的印度造型版小新。
🟡「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」票價資訊：
單人票：400元
雙人票：720元
特典門票（限量）：850元（限量推出，官方表示目前已售罄）
門票購買平台：
一、現場售票口
二、購票平台：
官網提供各大購票連結
購票平台說明：單人票下訂需從KKday、Klook、Fami Ticket、INCUTix、Udn，雙人票下訂需從Klook
🟡「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」主要資訊：
地點：華山1914文化創意產業園區中4B
日期： 2026年 1月 10 日 至 4 月 4日
開放時間：週一至周日，上午 10 點至晚上 18 點(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)
體驗時間：60-90 分鐘
展覽官方臉書：蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展
資訊來源：蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展臉書、華山1914文創園區
