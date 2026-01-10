我是廣告 請繼續往下閱讀

「AI 人才年會暨 AI 職涯博覽會」今（10）日登場，總統賴清德宣布投入千億創投基金，2040年要培育50萬AI人才。行政院創新經濟顧問簡立峰認為，未來會出現善用AI的超級人類，「我們不能害怕，要擁抱AI，要搶下未來主動權，機會只有這幾年」。賴清德強調，國力不只是來自於晶片的奈米數，更取決於每一位國民運用AI的深度跟廣度。要鼓勵年輕學子和各行各業的人，包括公務人員，都要學習AI工具。包括教育部「人文社會跨域課程」開始；經濟部「AI新秀計畫」；勞動部「AI職訓課程」；環境部的「淨零綠領人才培訓聯盟」也已經開始。更重要的是，行政院人事總處針對所有的公務人員，也在推動人工智慧的訓練課程。這是政府的責任。台北市長蔣萬安也特別錄影致詞，他指出，人才培育是永遠最重要的施政核心，要持續為國家培育像黃仁勳、蘇姿丰等頂尖人才，因此，台北市與均一教育平台共同推出了教學動畫、紙本講義，AI助教的新型態教材，這不只是把課本數位化，而是透過AI針對每一個孩子的進度，讓孩子都能夠善用AI跑起來。行政院創新經濟顧問簡立峰在論壇中，以「善用AI 成為 Top 1%超級人才 」短講指分享，會出現懂得善用AI的「超級人類」，由1%的人掌握99%的能力和機會。我們不能害怕，要擁抱AI，要搶下未來主動權，機會只有這幾年。簡立峰說明，AI浪潮中的機會與挑戰，AI等同一億本書，擅長閱讀、摘要、回答 ，AI的弱項則是跟真實世界連結，缺乏企業內隱知識，缺乏人類靈巧、同理心、信賴、協商、跨部門溝通、領導力等 。簡立峰認為，在台灣，AI已經被視為一項教育工具，如果不學習如何使用AI ，將面臨落後的風險。AI輔助學習和工作 ，學習的及格標準要拉高，80分才算及格，建議日常生活要將每天3成業務工作自動化 。簡立峰說，AI開始也帶來AI新工作 ， 在最近一年內大量冒出來，很多職務先前在台灣都沒見過 ， 現在最夯的工作是AI長 (Chief AI Officer) 為了法規、為了安全、為了資安，還有招募跨領域技能的人才 ， 例如 「懂行銷的數據分析師」或「懂設計的 AI 流程工程師」 ，給AI先進者的工作機會如雨後春筍 。簡立峰分析， Top 1%人才需要具備人機協作力，在百工百業中發揮，要往 1% 人才去邁進，有一件事情最重要：不是做事有效率，這不重要。要變聰明。從Work Faster變成 Work Smarter，讓AI做你以前做不到的事情。去年、前年之前，AI幫我們把我們想做的事情，本來做得到加快，是加快，「2026年開始我們要想要我們做不到的事，讓AI幫我們做到夢想成真的事。」