阿聯酋航空宣佈，將於台北–杜拜航線，正式啟用廣受好評的豪華經濟艙服務，為長期深耕台灣市場的阿聯酋航空再添重要里程碑。配合全球機隊升級改裝與機型部署計畫，阿聯酋航空每日往返台北–杜拜的EK386/387航班將自3月15日起至4月30日，由完成客艙改裝的波音777-200LR客機執飛，並於自5月1日起轉由新一代A350客機提供服務。台灣旅客自登機起即可體驗阿聯酋航空享譽國際的豪華經濟艙，在空中享受更寬敞的腿部空間、升級的機上備品與精緻美饌等服務，並透過杜拜樞紐，順利銜接前往阿聯酋航空橫跨歐洲、北美、亞洲、中東、非洲與澳洲的綿密航網。隨著豪華經濟艙於台北航線正式上線，阿聯酋航空亦將進一步部署A350客機，投入哥本哈根、開普敦與普吉島三大航點的每日航班服務，透過增班與機型配置調整，因應即將到來的夏季旅遊旺季需求，提供旅客更靈活的航班選擇與全面升級的機上體驗。結合設有最新客艙配置的A380、波音777與A350機隊，阿聯酋航空預計於7月1日前於全球84個航點提供最新的客艙服務，持續為全球旅客帶來一致且卓越的飛行體驗。阿聯酋航空將自6月1日起，新增每日第二班杜拜–哥本哈根航班，杜拜–開普敦及杜拜–普吉島航線則將自7月1日起分別新增每日第三班航班，三條航線的新增班次，皆將由阿聯酋航空最新一代A350客機執飛，配置屢獲大獎肯定的豪華經濟艙，以及全新商務艙與經濟艙。自6月1日起，EK153航班將於14:50自杜拜出發前往哥本哈根，並於19:45抵達；回程EK154航班則於21:35自哥本哈根起飛，翌日5:55抵達杜拜。全新航班時刻設計，將有助自哥本哈根出發的旅客經由杜拜順暢轉機，前往曼谷、峇里島、馬尼拉、東京羽田與普吉島等熱門目的地，還可便利銜接至可倫坡及馬列，同時擴增前往奈洛比與恩德培等非洲城市的轉機選項。亦並為自台北、吉隆坡、墨爾本、布里斯本、雪梨、奧克蘭、德里及班加羅爾等國際主要城市出發的旅客，增添更彈性的航班選擇。自7月1日起， EK778航班將於10:25從杜拜起飛，18:05抵達開普敦；回程 EK779 航班則於 20:00 自開普敦出發，翌日07:25抵達杜拜。該航班將為往返倫敦、都柏林、孟買、布魯塞爾、澳洲及其他亞洲城市的旅客提供便捷的轉機選項，同時滿足休憩及商務旅遊需求。過去一年，阿聯酋航空每日雙班的杜拜–開普敦航班皆維持高載客率，旅遊旺季表現更為亮眼。來自海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC） 地區的入境需求穩定成長，自開普敦前往歐洲及美國東岸的出境旅客量亦保持強勁。同樣自7月1日起， EK390航班將於22:40從杜拜出發，翌日08:10抵達普吉島；回程EK391 航班則於10:00自普吉島起飛，13:05抵達杜拜。新增班次將為前往此度假勝地的旅客提供更多選擇，清晨抵達航班亦特別適合自曼徹斯特、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、法蘭克福、科威特與巴林出發的旅客。自普吉島出發的旅客亦可順暢轉機前往馬德里、慕尼黑、伯明罕、布魯塞爾、杜塞道夫、漢堡、愛丁堡、蘇黎世與安曼等歐洲及中東主要樞紐 。此外，阿聯酋航空將自5月1日起以A350客機執飛杜拜–羅馬航線。