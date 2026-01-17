我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玟在〈Di Da Di・暗示〉以紅髮牛角頭造型登台，火辣舞步搭配自信氣場，瞬間成為時代記憶。（圖／翻攝自微博StevenG 史蒂芬）

▲李玟天生左腳缺陷，在舞台上賣力演出都是用右腳支撐。（圖 / 李玟臉書）

今（17）日是華語樂壇天后李玟51歲冥誕。雖然李玟已離開我們，但從音樂、造型到舞台精神，身為百變天后的她仍持續影響整個華語樂壇。其中最讓歌迷們難以忘懷的，就是她1998年的〈Di Da Di・暗示〉時的紅髮牛角頭造型至今仍被視為華語流行史上的經典畫面。李玟於2023年離世的消息，震驚整個華語娛樂圈，也讓無數歌迷一時難以接受。她曾站上國際舞台，為華語音樂寫下重要里程碑，卻在最耀眼的成就背後，承受外界少見的壓力與身心煎熬。即使面對如此精神壓力，她對外仍然留給大家的始終是笑容、能量與全力以赴的表演精神，面對腳傷也依舊要跳出最棒的舞步給歌迷。直到今日，她的冥誕仍有大量歌迷自發緬懷，湧入她的社群帳號、聽她的歌聲陪伴彼此想念的時刻。回顧李玟的舞台生涯，「百變」就是她最迷人的能力。尤其在〈Di Da Di・暗示〉時期，她以紅髮牛角頭造型登台，火辣舞步搭配自信氣場，瞬間成為時代記憶。這個造型不只刷新當年華語女歌手的舞台尺度，也讓她成功定調性感、前衛、敢突破的天后形象，至今仍被歌迷視為最經典畫面之一。除了舞台造型，李玟的音樂更是陪伴無數人成長。她的歌曲至今仍是 KTV 點播排行榜上的熟面孔，包括〈Di Da Di〉、〈想你的365天〉、〈愛你是我的自由〉、〈第九夜〉以及〈A Love Before Time〉，前奏一響就能引發全場合唱。這些作品不只是熱門歌曲，更是一整個世代的共同回憶，也證明李玟的歌聲，早已超越時間。在51歲冥誕這一天，李玟依舊被記得、被播放、被想念。她留下的，不只是一首首金曲，而是一種永遠熱烈、永遠全力以赴的舞台靈魂。1月17日的壽星不只有李玟，還有日本演員山口百惠、日本男歌手平井堅 、日本偶像藝人松村香織、韓國男子偶像團體SF9成員姜澯熙、韓國男歌手金Samuel ，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！