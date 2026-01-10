2026年度全台灣各縣市最新的「電動機車補助」方案已經陸續公布！申請條件、總金額、期限紛紛出爐。其中，桃園市更是六都補助最高的縣市，最高可折抵4萬4千元。想省荷包換新車？各縣市申請方式與金額懶人包一次看！
2026年電動機車補助出爐了！車主換購、獎勵金額一次看
為了達成2050淨零排放目標願景，2026年中央政府與全台各縣市政府持續推出電動機車補助，鼓勵民眾淘汰老舊車輛並推動運具電動化，以維護空氣品質。除了行政院經濟部產業發展署持續補助的7,000元（重型/輕型等級）及環境部補助3,300元之外，各縣市環保局祭出的加碼補助款也有所不同，完整金額與方案如下：
📍 台北市（最高補助金額 42,300元）
- 補助金額： 地方政府環保局最高補助 22,000元；二行程機車汰舊加碼 3,000元。
- 申請資格： 年滿18歲且設籍台北市之國民。
- 申請期限： 即日起至115年12月31日止。
- 注意事項： 每人限補助1輛，每輛新、舊車限申請補助1次，且不得與本計畫其他補助項目重複申請。
- 線上申辦： 點此前往台北市環保局
- 補助金額： 地方政府環保局最高補助 29,000元。另有早鳥加碼 10,000元（限4,500名）；雙汰舊加碼 9,000元（限1,000名）。
- 申請資格： 年滿18歲且設籍新北市之國民。
- 申請期限： 即日起至115年12月31日止。
- 注意事項： 每人限補助1輛，每輛新、舊車限申請補助1次，且不得與本計畫其他補助項目重複申請。
- 線上申辦： 點此前往新北市環保局
- 補助金額結構：
- 一般性補助： 汰換二行程機車換購電動機車最高 15,000元；汰換105年12月31日前出廠之1至5期機車換購最高 12,000元；新購電動機車最高 4,000元（總名額6,000名）。
- 七大加碼專案：
- 中低收入戶/復興區居民： 再補助 10,000元。
- 婦幼E騎GO（育有0-12歲幼童）： 補助 6,000元（名額2,500名）。
- 青壯騎行（36-45歲）： 補助 4,000元（名額2,500名）。
- 青春馭電（18-35歲）： 補助 1,000元（名額1,000名）。
- 原住民樂購： 補助 1,000元（名額1,000名）。
- 外送騎士： 補助 3,000元（名額1,000名）。
- 守望相助隊： 購車補助 5,000元（每隊限5名）。
- 申請期限： 即日起至115年12月31日止。
- 申請資格： 年滿18歲，並於113年12月31日前設籍桃園市之中華民國國民，或持居留證且居住於桃園市並符合配偶設籍條件。
- 線上申辦： 點此前往桃園市環保局
- 目前狀態： 2026年方案尚未公布。
- 補助金額： 地方政府環保局最高補助 15,200元；另有幼幼/青年/外送/災損專案加碼 3,000元。
- 電池運費補助： 重型機車 7,200元 / 輕型機車 3,600元（依車輛級距直接合併一次給足）。
- 申請期限： 即日起至115年12月31日止。
- 注意事項： 需年滿18歲設籍台南市民眾。受災戶資格擴大為天然災害災損戶（含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌）。
- 線上申辦： 點此前往台南市環保局
- 目前狀態： 2026年方案尚未公布。
- 補助金額： 地方政府環保局汰舊換新最高補助 6,000元（偏鄉地區最高 15,000元）；新購電動車補助 4,000元；僅報廢老車補助 2,300元。
- 申請期限： 即日起至115年12月31日止。
- 注意事項： 需年滿18歲設籍屏東縣民眾。115年補助範圍已擴大為民國96年6月30日（含）以前出廠的1至4期老舊燃油機車。
- 線上申辦： 點此前往屏東縣環保局