樂天女神崔洪邏有「啦啦隊IU」美稱，今（10）日上午出席〈Cheer Up〉女孩快閃盛典，聊到私底下愛好，她笑說自己是標準的「啤酒控」，最大的專長就是很會喝啤酒，「如果有十八天，一定喝十八天」，直率有別於往常女神形象相當圈粉，此外，崔洪邏也被問及同隊的睦那京跨年登台演唱，她十分稱羨想挑戰類似舞台，笑回：「滿想跟粉絲辦一場演唱會！」崔洪邏第一次如此近距離方式和粉絲互動，「今天有點早，又在新竹，很開心可以一早跟大家一起度過美好的時間。」談到新年願望，因同隊的睦那京跨年登台演唱、李素敏也有活動安排，被問是否想挑戰類似舞台？崔洪邏笑回：「滿想跟粉絲辦一場演唱會。」談到私下性格，崔洪邏笑說：「私底下其實是很女生的女生，只是大邱女生個性比較強」，直爽承認自己是標準的啤酒控，來台必喝經典的十八天生啤，還笑稱最大專長就是「很會喝啤酒」，笑喊前一晚就喝了三罐500ml，「如果有十八天，一定喝十八天。」此次一同出席的還有同隊成員睦那京、李素敏，其中崔洪邏負責打頭陣，和粉絲互動長達一個半小時，她剛入場時從正門進入，聽到粉絲以為會跟睦那京、李素敏一起出現，「結果只有我，還有人問『為什麼只有她一個到？』」她笑說聽到有點「走心！」