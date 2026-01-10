我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化，8日立法院衛環委員會初審《人工生殖法》修正草案，陳昭姿直言「子宮本來就是工具」、「除了孕育小孩沒有其他功能」，引發爭議，台大婦產科名醫施景中怒轟，在醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生。施景中說，他工作太忙，沒時間研究相關的代孕法條爭議，但陳昭姿說自己是醫學院畢業，卻說「子宮本來就是工具……除了孕育小孩，沒有其他功能」，這句話可能也不正確，現在根據大規模且品質良好的臨床研究，因各種原因、婦科手術必須要將子宮切除者，即使卵巢保留，代謝疾病（如高血脂症）或心血管疾病的風險，都會顯著增加。施景中說，隨著他對子宮了解的越深，子宮還有更多尚未研究清楚的微環境調控。「子宮怎麼會沒有其他功能呢？請不要因噎廢食，而拒絕因婦科疾病、必須切除子宮的狀況。」