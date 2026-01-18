我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫穿的星星牛仔褲居然是Chrome Hearts Canes Exclusive Diamond Crosses Sliver JEANS，實際價值高達20萬美金，超過600萬台幣。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲天王周杰倫在2025上半年就接連拿下多項代言，傳出代言酬勞累積已突破億元大關。（圖／記者葉政勳攝）

天王周杰倫今（18）日迎來47歲生日，他在2025上半年接連拿下多項代言，傳出代言酬勞累積已突破億元大關。上個月28日周杰倫在IG上發文曬照片，被網友發現他穿的牛仔褲一件要價20萬美金，換算後超過600萬台幣，讓粉絲瞬間嚇傻直呼「褲子非常兇狠」。周杰倫（周董）與昆凌結婚邁入第10年，兩人育有3名子女，感情狀態始終被外界形容為「穩定又幸福」，更是娛樂圈公認的模範夫妻。他雖然工作滿檔，仍經常在社群平台分享家庭日常，無論是陪伴孩子、出遊或生活片段，都流露出十足的家庭感。對比過去舞台上叛逆張揚的形象，如今的周董，多了一份成熟與自在，也讓不少粉絲感嘆他在人生不同階段，都走得相當篤定。2023年底周杰倫成為DIOR全球男裝代言人，替時尚圈投下震撼彈，也開啟周杰倫代言的新世界。進入 2025 年才過半年時，他橫跨精品、潮流與生活品牌的代言合作接連曝光，外界推估代言收入已突破億元大關。上個月28他在 IG 曬出日常穿搭照，同時寫下：「聖誕的顏色，叫做快樂，期待2026的此刻……Christmas colors are called happiness, embracing the arrival of 2026」，並附上3張照片， 更被眼尖網友發現，身上那條看似低調的星星牛仔褲居然是知名品牌Chrome Hearts，實際價值高達20萬美金，超過600萬台幣而掀起熱烈討論。網友紛紛留言直呼「他真的錢太多無誤」。周杰倫自 2000 年正式出道至今已超過 25 年，從音樂創作、演唱會到影視與商業版圖，影響力橫跨多個世代。多年來穩定輸出作品、持續開拓舞台讓周董的身價已然破百億。即使不時有新人崛起，他仍穩居華語娛樂圈的關鍵位置，演唱會一票難求。對許多粉絲而言，周杰倫不只是青春回憶，更是一個陪伴成長、至今仍站在巔峰的代表性存在。1月18日的壽星不只有李玟，還有日本男演員荒川良良、香港演員李嘉、台灣藝人賴俊龍、台灣女子團體Dears成員安婕希、日本偶像藝人惣田紗莉渚 、韓國女子偶像團體Kara前成員姜知英、韓國女子偶像團體2NE1前成員孔敏智、韓國女演員辛睿恩，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！