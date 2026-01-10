被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，擁有純淨水源與得天獨厚的自然環境，孕育許多頂級食材，其中承襲優良血統的「若狹牛」，以產量稀少、油花霜降細緻聞名，被視為日本黑毛和牛中的夢幻珍稀逸品，「JR東日本大飯店台北」獨家搶先全台飯店，選用更頂級認證的「三星若狹牛」做出料理。《NOWNEWS》搶先開箱「HAYASE 日本料理」鐵板燒最新推出套餐，匯聚三星若狹牛各部位做出4道牛肉料理，更有鱈場蟹、鮭魚等現做的醉人海味。
「JR東日本大飯店台北」集結飯店三家餐廳包含「HAYASE 日本料理」、「凱華樓中華料理」 以及一樓大廳酒吧 「PLATFORM 月台町，即日起至 2 月 9 日 推出「日本福井若狹牛」限定企劃。此次特別選用福井縣針對若狹和牛所制定的專屬頂級認證「三星若狹牛」，由各餐廳主廚依其料理專長詮釋若狹牛在口感、香氣與風味層次上的多重樣貌。
「福井若狹牛御饗套餐」匯集牛肩、紐約客、肋眼、牛筋等不同部位
日本料理 HAYASE 於鐵板燒區推出期間限定的「福井若狹牛御饗套餐」，一次匯集牛肩、紐約客、肋眼、牛筋等不同部位，像是若狹牛壽喜燒，薄片的紐約客有著豐富而均勻的油花，以鹹甜醬汁涮煮之後，配上特製的蛋黃而非蛋黃液，柔嫩中透著明顯的牛油溫和香氣。
牛排則是肋眼部位，師傅於鐵板上先大塊香煎，因為豐富油花讓牛肉表面很輕易就帶出酥香，經過一次靜置處理後，再切片煎香，接著切塊上桌，每一塊咬起來都有豐沛肉汁，相當過癮。，另可加價 200 元升級菲力，體驗截然不同的柔嫩質地。
白米飯先炒勻後再煎香 噴香迷人
主食則是和牛叉燒飯配上以牛筋燉煮出的香醇牛肉湯，底下更有岩手縣產的日本一見鍾情米（ひとめぼれ，Hitomebore）做出的白米飯，搭著大量蒜酥與些許醬油先炒香拌勻後又刻意煎成方塊狀，每一口都噴香誘人。
套餐中包含海鮮 鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現
「福井若狹牛御饗套餐」每位 3800 元＋10%，套餐中除了若狹牛，還配置海鮮，像是鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現，蒸品凸顯蟹肉清甜細緻，煎品則帶出肉質的濃郁香氣。「JR東日本飯店台北」表示，套餐數量有限、售完即止。凡點用套餐，另可獲贈日本傳統工藝 「若狹塗」筷子乙雙，並有機會抽中 「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」雙人套票。
「JR東日本飯店台北」的其他餐廳也有若狹牛美食，包含凱華樓中華料理運用中菜擅長的煨、燉、煎、炸等技法，做出「龍蝦和牛肉麵」、「砂鍋紅油和牛獅子頭」、「孜然波蘿烤和牛」等。而飯店一樓的 PLATFORM 月台町，則以三星若狹牛升級兩款人氣料理，味道相當道地的「紅酒燉若狹和牛」之外，還有將原本就人氣紅不讓的和牛咖哩飯升級為「若狹和牛咖哩飯」，以香料層次襯托和牛油脂甜香，口感溫潤順口。兩道料理於活動期間皆以 680 元優惠價格供應。
🟡什麼是若狹牛？
由日本福井縣生產，經過12個月以上精心飼養的日本黑毛品種嚴選的最高品質和牛。 其特徵是色澤鮮豔、油花霜降細緻，且因為產量稀少，被視為是日本和牛中的夢幻珍稀逸品。
🟡什麼是「三星級若狹牛」？
在若狹牛中肉質等級（Grade）A5中達 3 級以上，油酸含量55%以上，且大理石花紋等級（BMS）12級中達4級以上，才被稱為「三星級若狹牛」。
乾杯燒肉居酒屋菜單大改版 主打99元、199元、299元與399元四種價位
想吃到日本和牛，還有乾杯集團旗下26年歷史的「乾杯燒肉居酒屋」，今年迎來史上最大菜單改版，主打99元、199元、299元與399元四種價位共百款餐點。2026年全新乾杯菜蛋，新增超過30道新品，從和牛、海鮮、內臟到下酒小菜，總共12大類別，主打99元、199元、299元與399元四種價位，提供百款餐點。
而本次菜單改版最大亮點莫過於，日本和牛冠軍「A5日本宮崎和牛沙朗」以將近市場5折的划算價格提供！與老饕必吃「澳洲和牛橫膈膜」只要399元。乾杯集團表示，也因此，人氣親親牛五花等優惠活動也走入歷史。
▲乾杯燒肉2026全新菜單，主打99元、199元、299元與399元四種價位，提供百款餐點，1月14日啟用。（圖／記者蕭涵云攝）
資訊來源：JR東日本大飯店台北、乾杯集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
