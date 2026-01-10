我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「一火一木三個水」成員大肆談論外流影片話題，輕挑語氣及神情遭到炎上。（圖／翻攝自Threads）

▲「一火一木三個水」全員道歉，「我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」（圖／翻攝自Threads）

團體YouTuber頻道「一火一木三個水」日前於社群Threads失言遭炎上，被問到會不會看好友的外流影片，3名男子直呼一定會看，甚至分享給其他人，輕挑語氣及神情引爆輿論，事後頻道下架影片及封鎖帳號，今（10）日下午「一火一木三個水」發布影片公開道歉，「在這裡我們要清楚表達我們不支持，也不認同任何形式的影像外流，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」「一火一木三個水」一部影片近日於社群Threads瘋傳，當中三位男生成員們被問到「會不會看好友的外流性愛影片」，其中一人表示：「我會好奇，為什麼不去看？」另外兩人點頭贊同，自認會好奇片中情況如何，而點開外流片段，甚至脫口：「我外流我甚至分享給別人，對一部影片，看完是尊重」，言論引發爭議。隨著影片流傳，「一火一木三個水」三位男生成員遭來抨擊，網友直呼：「外流根本是犯罪」、「看外流還還洋洋得意？」、「要不要聽聽在講什麼？」、「完全不能理解這種想法」、「要是自己被外流？有想過別人感受嗎」，就連百萬網紅「中指通」也火大批判：「外流不是A片，外流就是犯罪！」惹來軒然大波。面對各界激烈反應，「ㄧ火ㄧ木三個水」團隊今稍早發布道歉影片，全員入鏡臉色凝重，專案負責人率先承認團隊在拍攝過程中不夠成熟，思考不夠周全，無心將嚴肅問題當成玩笑，「團隊並無惡意，言論傷害到許多人，並放大錯誤觀念，我們必須承擔責任。」語氣誠懇且平穩。影片最後，全員鞠躬致歉，「在這裡我們要清楚表達我們不支持，也不認同任何形式的影像外流，更不應該在公開平台上討論這件事情，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」部分網友指出，女生成員在影片中曾表達不適，卻被迫與男生一起道歉，替女方有些叫屈。