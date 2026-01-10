在台灣，除了科技業工程師之外，醫師、律師等職業都具備高度專業，往往能獲得優渥待遇。不過，近期就有女律師分享，自己在租屋時都不敢透露自己是法律從業者，沒想到話題引來同行共鳴，直呼：「真的被房東拒絕過！」討論文也讓一票網友認證：「職業真的會影響到租屋的難易度！」
租屋被房東拒絕！一票律師認了：收入穩定也沒用
近年來有許多房東在出租名下房子時，都會備註「不租給八大行業」從業者，深怕這些租客交友環境、工作情況複雜，容易讓房子出狀況，甚至引起鄰居之間的衝突。
律師平均年薪高達114.8萬，1年以下的新鮮人年均薪也有82.6萬，堪稱文組最高薪職業。不過，近期就有女網友在Dcard上以「不敢跟別人說職業是律師」為標題發文，表示她曾聽補習班老師說過，如果租房時告知房東自己的職業是律師，可能就「沒人敢租」。甚至去看醫生時，她對醫師也不敢透露職業，擔心醫師會因此採取「防衛性醫療」。
貼文曝光後，立刻引發大批法律人回應：「租房子真的都說是一般上班族」、「就算租成功了，也很容易被房東凹免費諮詢」、「我遇過租房臨時改口說有人先租了這種，但最後也是遇到好房東，想想也是避掉一個雷啦，報出職業有時候也是幫你省掉一些麻煩」。
甚至還有在國稅局任職的法律系學長透露：「我說我在國稅局，真的被打槍！房東說要看什麼服務證，看到國稅局的識別證後，就很委婉的拒絕了。」還有包租婆坦言：「我都誠實報稅，也給租補，東西壞了也會修，但聽到律師說真的也是毛毛的。」
房東最愛的租客曝光！醫師成最佳選擇
對房東來說，找到「神級租客」真的是省心的一件事！有房東分享，與其用性別篩選租客，不如挑對「職業族群」，其中最受青睞的莫過於醫師、工程師。
一位房東在社群平台Threads上發文，表示許多人挑租客時首要條件是「性別」，但他發現「選對職業」才是房子能維持如新的關鍵。其中，醫師成為他的心頭好，因為醫師幾乎沒時間待在家，兩個月用電量僅約60度，甚至讓他一度不好意思收租金。而且住了兩年後退租，房子幾乎跟新的一樣，完全沒有大翻修的必要。
除此之外，高工時的科技業工程師、機師等職業，因為工作忙碌少回家、房子使用耗損痕跡相對低，也都相當受到房東們青睞。
資料來源：Dcard、Threads
