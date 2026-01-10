耗時 10 年，淡水信義線東延段終於要通車！真正的起點北捷R01「廣慈奉天宮站」預計本季登場，不僅在地人嗨翻「上班絕對有位」，該地段更是信義區房價少見的親民區。市場預期隨著通車後房價凹陷區消失，將掀起一波補漲話題，引發高度關注。
📍重點摘要
⦁ 真正起點現身： 淡水信義線 R01「廣慈奉天宮站」預計今年 Q1 通車。
⦁ 通勤族福音： 取代象山站成為首站，當地居民嗨喊「上班絕對有位子坐」。
⦁ 房市新熱點： 福德街周邊為信義區少見的房價凹陷區，通車後補漲效應受矚目。
告別象山人擠人！R01 獨享「始發站」優勢
過去淡水信義線的端點站是 R02 象山站，雖然有座位機率高，但每逢假日或天氣好時，總是擠滿前往象山步道的觀光客與登山人潮，平日尖峰時刻也未必能搶到空位。對於要一路搭往台北車站、甚至遠至淡水的通勤族來說，是一大困擾。
隨著北捷R01即將啟用，廣慈奉天宮站將正式取代象山成為「始發站」。居住在福德街、中坡南路一帶的居民興奮表示：「等了 10 年就是在等這一天！以後上車絕對有位子，不用再跟遊客擠，可以一路睡到公司。」這項「座位紅利」對於長途通勤族而言，是無法量化的巨大幸福感。
信義區最後拼圖 「房價凹陷區」掀補漲話題
除了交通便利性，淡水信義線東延段的通車也牽動了敏感的房市神經。進一步觀察實價數據，這裡確實是信義區少見的價格凹陷區。根據《樂居網》資料顯示，R01 站所在的「廣慈生活圈」近一年成交均價為 100.57 萬/坪，相較於信義區全區平均 112.57 萬/坪的行情，仍有約 1 成（10.7%） 的價差優勢。
不過，嗅覺敏銳的建商早已卡位，新案市場已率先反應利多。數據指出，廣慈生活圈新案成交價已來到 139.92 萬/坪，與信義區新案平均 148.08 萬/坪 相比，差距已縮小至 5.5%。
房市專家分析，廣慈奉天宮站的通車將是該區房市的重要轉捩點。除了捷運帶來的交通紅利，廣慈博愛園區內結合了社會住宅、信義區行政中心進駐，將帶來大量公務洽公人流與生活機能改善。在「交通＋建設」雙重利多加持下，這裡極有可能是信義區最後一波補漲區段，租金行情與房產價值預期將隨之波動，想卡位的民眾動作可能要快。
隨著 10 年工程大作即將落成，廣慈奉天宮站不僅串聯了信義區至東區的生活圈，更讓在地居民見證了從「交通末梢」翻身為「黃金起點」的歷史時刻。
資料來源：臺北市捷運工程局、內政部實價登錄、樂居網
我是廣告 請繼續往下閱讀
⦁ 真正起點現身： 淡水信義線 R01「廣慈奉天宮站」預計今年 Q1 通車。
⦁ 通勤族福音： 取代象山站成為首站，當地居民嗨喊「上班絕對有位子坐」。
⦁ 房市新熱點： 福德街周邊為信義區少見的房價凹陷區，通車後補漲效應受矚目。
過去淡水信義線的端點站是 R02 象山站，雖然有座位機率高，但每逢假日或天氣好時，總是擠滿前往象山步道的觀光客與登山人潮，平日尖峰時刻也未必能搶到空位。對於要一路搭往台北車站、甚至遠至淡水的通勤族來說，是一大困擾。
隨著北捷R01即將啟用，廣慈奉天宮站將正式取代象山成為「始發站」。居住在福德街、中坡南路一帶的居民興奮表示：「等了 10 年就是在等這一天！以後上車絕對有位子，不用再跟遊客擠，可以一路睡到公司。」這項「座位紅利」對於長途通勤族而言，是無法量化的巨大幸福感。
除了交通便利性，淡水信義線東延段的通車也牽動了敏感的房市神經。進一步觀察實價數據，這裡確實是信義區少見的價格凹陷區。根據《樂居網》資料顯示，R01 站所在的「廣慈生活圈」近一年成交均價為 100.57 萬/坪，相較於信義區全區平均 112.57 萬/坪的行情，仍有約 1 成（10.7%） 的價差優勢。
不過，嗅覺敏銳的建商早已卡位，新案市場已率先反應利多。數據指出，廣慈生活圈新案成交價已來到 139.92 萬/坪，與信義區新案平均 148.08 萬/坪 相比，差距已縮小至 5.5%。
房市專家分析，廣慈奉天宮站的通車將是該區房市的重要轉捩點。除了捷運帶來的交通紅利，廣慈博愛園區內結合了社會住宅、信義區行政中心進駐，將帶來大量公務洽公人流與生活機能改善。在「交通＋建設」雙重利多加持下，這裡極有可能是信義區最後一波補漲區段，租金行情與房產價值預期將隨之波動，想卡位的民眾動作可能要快。
隨著 10 年工程大作即將落成，廣慈奉天宮站不僅串聯了信義區至東區的生活圈，更讓在地居民見證了從「交通末梢」翻身為「黃金起點」的歷史時刻。
資料來源：臺北市捷運工程局、內政部實價登錄、樂居網