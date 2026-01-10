我是廣告 請繼續往下閱讀

1/10（六）17:00 vs. 臺南台鋼獵鷹





vs. 臺南台鋼獵鷹 1/11（日）17:00 vs. 臺北富邦勇士





vs. 臺北富邦勇士 1/13（二）19:00 vs. 新竹洋基工程





P. LEAGUE+（PLG）本周末迎來歷史性時刻，桃園璞園領航猿因原主場桃園巨蛋進行大規模整修，一月份主場賽事正式移師具有悠久歷史的「板橋體育館」。球團特別將場館打造成復古Disco年代的「領航大舞廳」。PLG副會長陳建州也回憶當年在這座球館征戰時的記憶，笑說自己在此「都在刷分」，同時也希望季後賽來臨時能夠回到桃園。針對職籃賽事首度在板橋體育館開打，聯盟副會長陳建州受訪時感觸良多。他表示板橋體育館對台灣籃球史意義卓越，自己球員時期就在此征戰：「我只記得以前在這邊就是『刷分』的！那已經是二、三十年前甲組聯賽的時候了。」陳建州提到記憶中最深刻的畫面，是昔日CBA職籃時期宏國與泰瑞的對決：「當年宏國在0：3落後的情況下逆轉勝，就是在板橋體育館發生的，那是非常瘋狂的記憶。」他也笑稱，這次領航猿移師板橋，剛好可以照顧許久沒在在地看到PLG賽事的新北市民。板橋體育館雖然比較小，但球場視野還不錯，常作為學生籃球比賽場地，常關注HBL賽事的球迷對此應該不陌生。不過職籃扣除CBA時代，到PLG、T1、TPBL時代，則從未在這裡打過。今天觀察場地、座位和廁所都還算整潔，不過賽前球員介紹沒有關廠燈，應該也是因為硬體設施受限所故。陳建州表示，雖然在桃園巨蛋整修期間，板橋體育館是極佳的替代方案，無論是視野或情懷都相當不錯，但仍期待球隊能在季後賽開打前，順利回到設備全面升級的桃園巨蛋，帶給球迷最高規格的觀賽體驗。據了解四月前整修到可以進行比賽是理想情況，但還是要看到時候公家機關整建情況。繼去年底新軍新竹洋基工程主場開幕戰邀請林志玲驚喜現身後，領航猿也不甘示弱，本週末在板橋主場祭出強大卡司。1月11日（日）邀請到「不老男神」林志穎蒞臨現場，與球迷一同見證年輕世代的節奏。此外，Pilots Crew韓援「四金」也將合體帶來神祕驚喜。球團為配合Disco復古主題，現場不僅有眾多舞蹈表演與遊戲，更準備了豐富的入場好禮，包含1月10日限定的粉紅色款WECOWARE補給水壺、威豹能量飲及應援手扇。領航猿在板橋體育館的賽程分別為：