中國光電出口退稅補貼將走入歷史，對台灣太陽能模組與光電供應鏈來說，短線有望減輕來自中國低價傾銷的壓力、海外競爭也可能稍微鬆動。中國財政部、稅務總局公告，自2026年4月1日起取消光電等產品的增值稅出口退稅，市場解讀中國光電出口成本將直接墊高，並可能推升海外報價。根據公告內容，這項政策是在先前中國於2024年底將光電出口退稅率由13%下調至9%後的進一步收緊，等於宣告光電產品的「出口退稅補貼時代」進入尾聲。多位產業人士指出，政策明確後，客戶傾向在退稅取消前提前拉貨，供應端也會加班搶出貨，短期供需更偏緊，有利價格止跌回升，海外庫存也可能加速去化。在中國端，退稅取消被視為對出口導向廠商的成本重擊。根據陸媒第一財經日報報導，中國業者直言，退稅取消重擊企業短期經營，很可能過年企業不放假，加班把產品往歐洲和海外囤。不過，從需求端來看，業者也認為取消退稅可能反而加速庫存出清，明確知道4月1日以後太陽能板的價格會漲，客戶會傾向於現在趕緊買入，在提前備貨帶動下，短期供不應求格局可能推升價格、縮短庫存調整期。市場研究與產業觀點普遍認為，退稅取消對中國光電元件與模組出口商衝擊最大，主要來自成本上升與價格競爭力下降。SMM光電分析師鄭天鴻指出，出口退稅取消等於企業少了增值稅返還，出口利潤將被壓縮，後續成本可能轉嫁至海外客戶，並加速落後產能出清，讓具規模與技術優勢的龍頭擴大市占。從台灣角度，業界解讀，中國出口成本提高後，台灣模組在本土市場面臨的價格壓力可望減輕，海外市場的低價競爭也可能降溫。