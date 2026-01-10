我是廣告 請繼續往下閱讀

勇士二連勝，西區第八，最近7勝3敗。勇士教練Steve Kerr說了一句耐人尋味的話。Steve Kerr進一步說明球隊完整狀況，核心球員都很健康，上半季打打停停中前鋒Al Horford和後衛De’Anthony Melton也完整回來，二輪秀菜鳥後衛Will Richard適應自己角色定位，他們都在球隊扮演關鍵角色，打出水準以上表現。完整無缺的勇士，Steve Kerr是形容過度？太過樂觀？沒搞清楚聯盟情勢和自己狀況？或者是「勇士師兄弟」真的都回來了。過去兩年Steve Kerr備受各種球迷質疑和媒體批評，勇士戰力和戰績都要上不下，要死不活，Steve Kerr根本不會用也用不好Jonathan Kuminga是其中最重要導火線。另外就是他太偏好小個子陣容和五小布陣，勇士不是被各種錯位、對位打爆，就是倒在季後賽附加賽。Jonathan Kuminga多年來只靠天賦和運動能力打球，但不是不能用，Steve Kerr不但沒用好，甚至乾脆直接棄用，連垃圾時間都不給他上場，所有批評和批判都讓Steve Kerr執教表現和評價不斷跌停。但Steve Kerr缺少更出色戰績和排名建立底氣，少了說服力，整個上半季勇士都只能在西區第八掙扎，一個不小心或連續傷病意外都可能讓勇士跌出西區前10，外界對Steve Kerr執教表現和評價都在急速貶值。這次Steve Kerr竟然說勇士第一次處於今年球季「最完整無缺」時刻，對勇士競爭力和戰力極具信心。勇士客場一分不敵快艇後(102：103)，接下來勇士120：113力克公鹿，再以137：103大勝國王，二連勝內容頗堪玩味。1、Stephen Curry和Jimmy Butler兩大核心球星狀況和輸出都在水準以上。防守和精神支柱Draymond Green學會冷靜、不被罰出場的過程和自覺，正在提升。2、中前鋒Al Horford和後衛De’Anthony Melton兩個經驗老將健康歸來，提供穩定防守、拉開空間、三分牽制和高效對位，讓勇士輪換陣容更有效率。3、Will Richard被當做是第10人在用，隨時注入能量和防守，以奇兵姿勢用來改變比賽和節奏，不影響主要九人輪換。4、幾個關鍵角色球員Quinten Post、Gary Payton二世、Moses Moody、Buddy Hield、Gui Santon都融合在團隊合作，團隊顯得遊刃有餘。Steve Kerr認為的完整完缺，我覺得應該不是指爭冠，勇士沒有透過交易換來 一個強大鋒線做為第二或第三得分點，幫助Stephen Curry和Jimmy Butler，Curry生涯爭冠大門也會提早關閉。