▲ 探索星號以「策展式郵輪」為主軸，讓旅客除了吃好、睡好、玩好外，還能有難得的海上演唱會體驗。今年1月首航邀請到三金歌王沈文程登輪演出。（圖／記者陳美嘉攝）

▲探索星號以「策展式郵輪」為主軸，連番推出多元精采的主題活動。（圖／記者陳美嘉攝）

▲探索星號船上設施豐富多元。（圖／記者陳美嘉攝）

▲探索星號船上設施豐富多元，匯集多間主題餐廳與娛樂設施，餐飲從異國佳餚到道地小吃一應俱全。（圖／記者陳美嘉翻攝）

麗星郵輪114年以雙首航郵輪模式回歸高雄港。繼旗下領航星號（Star Voyager）首航掛靠高雄港，緊接著由探索星號（Star Navigator）接棒啟航，於114年11月16日首航高雄港，亦是唯一以母港運作的首航郵輪。特別的是，探索星號以「策展式郵輪」為主軸，讓旅客除了吃好、睡好、玩好外，還能有難得的海上演唱會體驗。探索星號自首航日起至今（115）年1月30日，規劃每週五、週日自高雄港出發展開母港航程，搭載以臺灣籍為主旅客，展開3天2夜及6天5夜的暖冬航程，航程選擇多元，除北向前往日本那霸、宮古島及石垣島外，更南向前往菲律賓佬沃、科隆島、公主港/長灘島或越南下龍灣、峴港等東南亞熱門景點。高雄搶攻「演唱會經濟」，擁有30年歷史的麗星郵輪也在114 年以「策展式郵輪」為主軸，連番推出多元精采的主題活動。除老少都愛的海上霹靂布袋戲外，也支持台灣藝文表演，繼年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源外，也邀請到國語作業簿登輪表演。在歲末時，麗星郵輪2.0更邀請中生代喜愛的民歌女神于台煙，而今年1月首航則邀請到三金歌王沈文程登輪演出。三金歌王沈文程一連九首歌曲，連續上下兩場，讓旅客們聽得如癡如醉。沈文程表示，「這是第二次在郵輪上表演，但第一次是在岸邊，一起出遊表演這次也是頭次經驗，在劇院上表演時，身體還會不自覺地搖來搖去，蠻有趣的。」他進一步說到，「六天五夜真的過得很快，待在船上吃得好，睡得也好，每天都還會不小心的賴床，下次還要再上郵輪玩。」探索星號（Star Navigator）船上設施豐富多元，匯集多間主題餐廳與娛樂設施，餐飲從異國佳餚到道地小吃一應俱全，滿足旅客不同的味蕾。加上多元精彩的活動、演唱會等規劃，讓旅客在航程中吃得盡興、玩得盡情，留下難忘的海上旅遊回憶。依據高雄港務分公司統計資料顯示，114年預估母港航次42艘次、掛靠航次53艘次，比例約為四成五對五成五；旅客人次部分，母港約7.04萬人次、掛靠約7.04萬人次，整體呈現各半的格局。與過去高雄港以掛靠航次為主的情況相比，母港占比已顯著提升，代表高雄港不僅被航商視為母港潛力點，同時也是一個具有國際吸引力的觀光目的地港口。為加強推廣高市岸上觀光，提供更便利的旅遊資訊，高市府觀光局已印製中、英、日、韓、越、泰等語版「高雄觀光旅遊指南」，提供郵輪旅客免費索取。此外，高鐵公司及麗星夢郵輪也攜手推出「高鐵郵輪假期」專案。凡購買114年11月16日起麗星郵輪探索星號航程（高雄出發），並加購高鐵假期，觀光局將補助每人500元；另加碼贈送100元商圈夜市券及MeNGo 24 小時觀光套票。「麗星夢郵輪」旗下兩大品牌「麗星郵輪」與「星夢郵輪」，各自承襲經典並以更高標準續寫亞洲頂級郵輪體驗。「麗星郵輪」專注提供高品質且親民的海上度假選擇，旗下適中郵輪規模的「領航星號」與「探索星號」可容納約2,000名旅客，以貼心的服務暢遊東南亞及東亞地區。而「星夢郵輪」則以寬敞的郵輪規模容納超過3,000名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗，提供尊享禮遇與頂級設施。「星夢郵輪」旗艦「雲頂夢號」更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞和泰國各個目的地，締造極致享受。