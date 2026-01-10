我是廣告 請繼續往下閱讀

儒哥青菜樂園出事了！男子吸食菸彈恍惚砸店

▲網紅儒哥所開設的夾娃娃機店家「青菜樂園」，昨（9）日有客人在店內吸食電子菸，精神恍惚。（圖／Youtube＠Ru儒哥 GAME）

▲網紅儒哥給店員弟弟紅包壓壓驚，同時也表示後續官司會幫忙處理。（圖／Youtube＠Ru儒哥 GAME）

誇張奧客不只一人！儒哥無奈曝當老闆心聲

▲網紅儒哥承諾，會幫店員向奧客提告。（圖／Youtube＠Ru儒哥 GAME）

百萬YouTuber儒哥創立的娃娃機店品牌「青菜樂園」，主打超大店面加上完整的點數兌換規則，可以將娃娃換成日常用品，因此深獲粉絲喜愛。不過昨（9）日晚間，儒哥的青菜樂園發生暴力事件，有男客吸食電子菸後在門市大鬧，甚至砸爛櫃檯的電腦。店員立刻報警，儒哥也公布了完整事發畫面，並霸氣表示：「絕對會幫店員提告！」網紅儒哥所開設的夾娃娃機店家「青菜樂園」，昨（9）日發生暴力事件。有客人在店內吸食電子菸，精神恍惚，店員上前請他離開店內時，還聞到了菸彈散發出詭異的味道。沒想到，這位客人居然惱羞成怒不願離開，隨即前往櫃台暴力動手，先是用店內推車丟擲男店員，隨後又把櫃台上的電腦重摔到地板上，店家見狀立刻報警，老闆儒哥聽到消息後也隨即趕往現場。到場之後，儒哥先是關心店員弟弟的情況，並包了紅包給他壓壓驚，更表示後續提告的程序，都會由公司出面幫忙店員進行。儒哥也大讚店員弟弟：「你能忍住不還手很不容易！」在暫時解決這次「菸彈怪客」的問題之後，儒哥也感嘆表示，這已經不是青菜樂園第一次遇上奧客。之前還曾有客人直接把未兌換的盲盒拆開，被發現後竟表示「能用錢買」，這讓儒哥充滿問號：「這不對吧？你也不可能跑去7-11，看到什麼想吃的餅乾就直接打開吃，等到店員報警了你再來說『我等著要結帳啊』，沒有這種道理吧？」儒哥也強調，針對這次事件，他一定會幫店員弟弟提告，「當下看到我很憤怒」。同時他也提到先前店名被抄襲的事件，目前官司民事、刑事都被判勝訴。完整影片曝光後，讓大批粉絲驚呼：「辛苦了，現在社會上這種人很多」、「儒哥真的是一個很盡責的老闆，也是一位盡責的好爸爸」、「還好弟弟有忍下來沒還手，不然為了這種人吃官司真的划不來」、「開店的都要小心遇到這種人」。