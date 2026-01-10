我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry）再度對AI熱潮潑冷水，最新在Substack自曝手上握有甲骨文（Oracle）的看跌期權，並透露過去6個月也「直接放空」甲骨文，將矛頭對準雲端轉型下的高資本支出與債務壓力。貝瑞在周五美股收盤後的貼文中表示，他不喜歡甲骨文目前的定位與投資方向，直言「它沒必要這麼做，我不知道它為何要這麼做」。市場解讀，甲骨文近年積極加碼雲端運算、擴建資料中心，雖搭上AI需求題材，但也同步背負更沉的資本支出與財務槓桿。甲骨文股價先前曾因雲端業務樂觀展望而出現劇烈波動，去年9月一度單日飆漲36%，隨後市場焦點轉向資本支出攀升、雲端交易結構疑慮與資料中心擴張帶來的債務膨脹，漲勢快速降溫。報導指出，甲骨文目前未償債務約950億美元；股價在周五收漲4.95%、報198.52美元，但相較去年9月高點，年末收盤價曾回落約四成。值得注意的是，貝瑞也說他不會放空業務版圖「不只AI」的大型科技公司，包括Meta、Alphabet與微軟，因為放空這些公司等同於同時放空其社群、搜尋、SaaS等核心護城河；他並補充，若OpenAI估值達到5000億美元，才會考慮放空。此外，他也點名輝達是AI交易裡「表達看空觀點最集中的方式」，原因之一在於看跌期權成本相對便宜。