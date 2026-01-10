我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許效舜（如圖）出席《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／讀者提供）

許效舜曝曹西平生前模樣！苗可麗淚憶母親

▲苗可麗（如圖）憶及已逝母親，語氣不捨。（圖／讀者提供）

藝人苗可麗、許孝舜今（10）日錄製《2026WE ARE我們的除夕夜》除夕特別節目，稍早被問及已故男星曹西平生前互動，許孝舜語帶不捨：「曹大哥非常開朗，有時候病痛不知道在哪裡，之前上節目都很好，看不出來異狀！」而苗可麗想到自己的母親一樣走得突然，「我們不知道無常什麼時候發生，沒有人會等你的，我們都要珍惜陪伴家人的時間！」曹西平生前多次登上苗可麗、許孝舜主持的《超級夜總會》，今稍早2人被問及對其印象、互動，許孝舜感嘆道，「曹大哥非常開朗，有時候病痛不知道在哪裡，之前上節目都很好，看不出來異狀，也會一直罵『醜八怪』，我現在好像都還能聽到他的聲音，唉，真的都要珍惜健康跟親情。」坦言會抽空赴本月27日的追思會弔唁。苗可麗表示，上一次同台曹西平的時間已記憶模糊，聽聞其過世內心百般不捨，想到自己的母親同樣走得突然，面對生離死別至今都在學習看淡，「我這一年也算看透生死，我們不知道無常什麼時候發生，沒有人會等你的，我們都要珍惜陪伴家人的時間，錢都是緣分的盈餘，家人跟健康都不可逆，親情不能等。」語氣相當溫柔。苗可麗、李千娜、許效舜3人因《2026WE ARE我們的除夕夜》齊聚，互動自然又溫馨，許效舜笑稱過年身邊有2人陪伴相當高興，聊到過年紅包與生活觀，許效舜分享自己紅包金額超過六位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存！」強調要建立好的生活與用錢模式。